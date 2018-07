Casado: "Pedro Sánchez se está convirtiendo en un Zapatero 2"

Publicado 29/06/2018 15:10:39 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se está convirtiendo en un Zapatero 2" al legislar "para fracturar la sociedad y tener asimetrías entre distintos territorios"; por eso le pide que no haga más cesiones a Cataluña o País Vasco de las que se tienen que dar a Canarias o al resto de comunidades autónomas, pues en nuestro país "no hay españoles de primera o de segunda".

Tras intervenir en un encuentro con militantes y simpatizantes del PP tinerfeño, Pablo Casado señaló que como español le "avergüenza" el tratamiento que le dieron las autoridades de la Generalitat al Rey de España en un acto en Girona y aseguró que si él fuera el presidente del Gobierno "jamás" hubiera tolerado que tuviera que sufrir esa situación.

Casado considera que con lo ocurrido "se está ofendiendo a todos los españoles que se sienten mucho más representados por la Casa Real que por un gobierno de golpistas que no ha respetado la ley, con el que no hay que tener diálogo fuera de la ley y con el que no cabe ninguna distensión como dice Pedro Sánchez, sino mucha disensión".

Opina que con Cataluña hay que pasar a una política "de firmeza" no sólo apoyada en la actuación judicial, sino también en la iniciativa que tienen que tener los partidos, y cree que "no puede haber ni acercamiento de los presos, ni tampoco hacer cesiones o ceder a los chantajes de los independentistas".

Sobre la propuesta de reforma constitucional del PSOE, Pablo Casado se mostró en contra; sin embargo, si hubiera que hacerlo, entiende que sería para reforzarla y para centralizar las competencias, por ejemplo, las que están transferidas a las comunidades autónomas para que se apliquen, como puede ser la política educativa.

Para eso, añadió, "no hace falta modificar el traspaso competencial, sino cumplirlo y centralizar el control a partir del Estado. Ni reforma constitucional para centrifugar más a España, ni tampoco contraprestaciones a los independentistas, que son los que apoyaron la mocion de censura", concluyó.