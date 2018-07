Casado, en respuesta a García-Margallo: "No voy a perder ni un minuto más en mirarnos el ombligo"

Publicado 29/06/2018 15:21:37 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, ha querido dejar claro que no está dispuesto a perder más tiempo en hablar sobre quién está más o menos dentro del sistema o sobre el censo de militantes: "No voy a perder ni un minuto más en mirarnos el ombligo y en hablar de censos, de normas o de quién está más tiempo o menos tiempo en el partido".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras un acto con militantes y simpatizantes del PP tinerfeño, al ser preguntado por las últimas declaraciones de otro de los aspirantes a liderar el partido, José Manuel García-Margallo, que ha dicho que él es "el único candidato que está fuera del sistema" y que el PP ha vivido un "espejismo" sobre el censo de militantes.

Pablo Casado indicó que ayer hubo una reunión en la sede nacional del PP en la que se habló de todas las cuestiones más instrumentales del proceso de primarias y aclaró que dio su opinión al respecto y contestó lo que otros candidatos habían dicho.

En cualquier caso, insistió en que él no es el que se está "quejando u opinando" sobre estos temas. "Yo quiero opinar sobre España y este partido tiene que liderar la sociedad. No creo en un partido que comente la actualidad, sino que diga lo que tiene que ocurrir en España, y no hablar de cuestiones internas que son secundarias".

Casado quiso dejar claro que respeta a todos los candidatos y que su candidatura está abierta a todos ellos: "Yo sí puedo coser el partido; sí puedo garantizar que todo el mundo tenga aquí su sitio, pero no para hacer lo mismo, sino para hacer algunos cambios para mejorar y tener más millones de votos en las próximas elecciones".