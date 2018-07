Los cines Monopol de Las Palmas de Gran Canaria acogen la proyección de 'In The Same Boat'

Actualizado 26/01/2017 13:06:10 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cines Monopol de Las Palmas de Gran Canaria acogen este viernes, 27 de enero, la proyección del filme 'In The Same Boat', que estará en cartelera al menos una semana.

La película documental está producida por Films59-Pere Portabella, Ancora Música y Nao Cinematográfica, y dirigida por Rudy Gnutti. A través de 'In The Same Boat' se analizan algunas ideas de actualidad, tales como la renta básica universal o la desaparición del trabajo, todo ello de la mano de diversos pensadores y economistas de prestigio internacional como el recientemente fallecido sociólogo Zygmunt Bauman, el ex-presidente de Uruguay José Mújica o el economista Serge Latouche, entre otros. Además, recoge testimonios de personas anónimas.

Para hablar de estos temas, según indica la productora, se utiliza un barco como metáfora de la civilización actual que "tiene delante una oportunidad única: los avances tecnológicos podrían ser la clave para conseguir un mundo mejor y más justo". Sin embargo, plantea que si no se aprende a administrarlos y no se reorienta el timón del barco, el futuro podría ser amenazador.