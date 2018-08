Clavijo, sobre el aumento del déficit para las CCAA: "El mensaje es no cumplas que no pasa nada"

Publicado 20/07/2018 12:31:15 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este viernes muy crítico con el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que permite a las Comunidades Autónomas el aumento del déficit.

"El mensaje es no cumplas que no pasa nada", ha señalado a los periodistas, apuntando que "lo que beneficia" a Canarias es la flexibilización de la regla de gasto, pues se si mantiene este acuerdo, Canarias no podrá incluir en el presupuesto del próximo año un total de 598 millones.

El presidente ha comentado que Canarias "ha hecho la tarea" y su economía "va bien", y aunque su Gobierno no se opone a que se amplíe el objetivo del déficit a las Comunidades "que no cumplen", rechace que se "castigue" al archipiélago, porque si no puede invertir la totalidad de lo recaudado, afecta a la prestación de los servicios públicos. "Por eso votamos en contra", ha agregado.

Clavijo ha comentado que al mismo problema se enfrentan otras Comunidades como Galicia, País Vasco o Murcia, y ha lamentado que el excedente deba destinarse a "bajar deuda con los bancos" o a inversiones financieramente sostenibles que tiene que autorizar el Ministerio de Hacienda y lleva un proceso administrativo "muy engorroso".

El presidente canario trasladará sus quejas a Pedro Sánchez en la próxima reunión que tienen prevista.