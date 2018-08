Clavijo espera despejar "cualquier tipo de duda" tras pedir comparecer en el Parlamento para analizar el caso Grúas

Publicado 30/08/2018 13:22:45 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha esperado despejar "cualquier tipo de duda" sobre las actuaciones que se están investigando por parte del Juzgado de Instrucción Nº 2 de La Laguna por el caso Grúas durante la comparecencia que ha solicitado en el Parlamento regional para analizar el expediente.

"Siempre he dado la cara. Es importante y necesario que, no sólo la opinión pública, sino que sus señorías conozcan en profundidad el expediente que ha sido objeto de denuncia por parte de Podemos y NC", dijo este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Aquí, explicó que, antes incluso de saber si se le van a llamar a declarar o no, va a analizar el expediente, "que consideramos que está ajustado estrictamente a la legalidad", el próximo 11 de septiembre si así lo estima la Junta de Portavoces. "Y que se despeje cualquier tipo de duda --aseveró-- sobre las actuaciones que se llevaron a cabo".

Cuestionado sobre intención del PSOE de valorar una moción de censura si es llamado a declarar por este asunto, Clavijo entendió que los socialistas pueden pedir lo que estimen conveniente, aunque le resultó "un poco extraño" que una llamada a declarar implique una moción de censura. "Al final --dijo--, se están saltando la presunción de inocencia".

"Imagino que deben ser estrategias políticas que tampoco me ocupan ni me preocupan demasiado. Ellos tendrán que hacer lo que quieran hacer. Yo sí he tomado la iniciativa de explicar ante la opinión pública y ante sus señorías la actuación de un expediente que, insisto, estoy totalmente convencido de que está ajustado a derecho", manifestó.