Clavijo no entiende la respuesta del Gobierno a la petición de convocar la Conferencia de Presidentes

Cree que es positivo demostrar que el Estado no está solo ante el desafío independentista

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha firmado no entender la respuesta del Gobierno de España a la propuesta de convocar la Conferencia de Presidentes para hablar de la situación en Cataluña y de cómo afecta al resto de comunidades autónomas.

"[La Conferencia de Presidentes] fue algo que constituyó José Luis Rodríguez Zapatero. No la he pedido yo solo y creo que es positivo. No entiendo la respuesta ni, desde luego, la molestia que puede haber ocasionado esto. Ya lo pedí en su momento con el PP, no estoy haciendo nada que no hubiese hecho con el anterior Gobierno", aseveró este sábado en declaraciones a los medios de comunicación.

Para Clavijo, es positivo que las comunidades autónomas den su opinión sobre desafío secesionista. "Al menos --continuó-- a mi me gusta trabajar desde el consenso, escuchar a todas las partes y creo que, además, tendríamos que demostrar que el Estado no está solo y que estamos unidos frente a cualquier desafío".

De esta manera, Clavijo comentó que este tema no puede seguir "monopolizando" la actualidad ni la gestión. "Porque luego tenemos muchos retrasos en asuntos muy importantes para Canarias que no se resuelven porque parece que todo se paraliza", lamentó.

LAS RELACIONES CANARIAS-ESTADO "SON LAS CORRECTAS"

"Las relaciones institucionales [Canarias-Estado] creo que son correctas y adecuadas pero no por ello tenemos que dejar de mostrar nuestras preocupación porque de las reuniones que se están teniendo con los ministerios no está saliendo nada concreto", dijo.

El máximo dirigente regional hizo especial hincapié en que aún no hay fechas para las firmas de los convenios y que no se cristalizan los acuerdos reflejados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Clavijo destacó que ya es el mes de septiembre y que el plazo para ejecutar las partidas "se acortan". "Y si no tenemos fecha --matizó-- y se dilata 'sine die' a octubre o noviembre no vamos a tener margen de maniobra".

Aquí, el presidente puso como ejemplo el Convenio de Carreteras, sobre el que el Gobierno de Canarias salió "tremendamente" preocupado de la última reunión ya que, cuando todo estaba prácticamente preparado y acordado, "ahora parece que hay ciertas dudas y se vuelven a cruzar documentos".

"Todo eso es un retraso para infraestructuras importantísimas como la Carretera de La Aldea (Gran Canaria) o el cierre del Anillo Insular (Tenerife)", comentó.