La Comisión de Ayuda al Refugiado regresará "en breve" a Tenerife

Publicado 20/06/2018 15:18:53 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), con el apoyo del Cabildo, tiene la intención de regresar a Tenerife "en breve" para atender jurídicamente a personas que solicitan asilo en la isla, y ello con el objetivo de equilibrar territorialmente su ámbito de actuación en el archipiélago canario.

Así lo ha anunciado el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, en una rueda de prensa celebrada en el Cabildo de Tenerife coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Refugiadas, que también contó con la presencia del presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso; la consejera de Acción Social, Coromoto Yanes, y la coordinadora de 'Juntos en la misma dirección', María Fonte.

El Cabildo sigue avanzando en el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos años en favor de la convivencia entre las personas de diferentes culturas, ya que ahora se convierte en coordinador nacional del proyecto de acogida comunitaria de refugiados 'Snapshots from the borders'.

Coincidiendo con el Día de las Personas Refugiadas, la iniciativa arrancó hoy miércoles de forma simultánea en catorce países europeos con dos acciones: la celebración de un seminario taller sobre comunicación social y una rueda de prensa en la que se presentó el informe CEAR 2018.

En el seminario, celebrado en el Salón de Plenos del Cabildo, una veintena de periodistas abordó las claves y estrategias de una comunicación integradora y antirracista que contribuya a generar contextos más adecuados de acogida de migrantes y personas refugiadas.

Carlos Alonso destacó la labor que la Corporación insular lleva desarrollando en favor de la integración social y la convivencia entre personas de diferentes culturas, lo que le ha valido al Cabildo el reconocimiento del Consejo de Europa que considera que la isla es ejemplo para el resto del mundo por su capacidad y sus logros a la hora de gestionar la diversidad: "Trabajamos por una sociedad más inclusiva y seguimos completando y perfeccionando ese trabajo tan necesario porque se trata de personas".

Juan Carlos Lorenzo hizo referencia a los datos del ACNUR (2017), que constata que actualmente hay más de 70 millones de personas desplazadas de manera forzosa en el mundo. Estas personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de los derechos humanos. De ellas, 22,5 millones son personas refugiadas; 40,3 millones, personas desplazadas dentro de las fronteras de su país, y 2,8 millones, solicitantes de protección internacional.

El informe anual de CEAR refleja que una parte significativa de las personas refugiadas ve en Europa un lugar donde encontrar protección y seguridad para intentar reconstruir sus vidas; sin embargo, la progresiva impermeabilización de las fronteras y la apuesta por medidas cada vez más contundentes de externalización del control de las migraciones han convertido la travesía del Mediterráneo en la más peligrosa del planeta. En 2017, más de 3.000 personas perdieron la vida en sus aguas cuando navegaban hacia las costas europeas.

En este sentido, Juan Carlos Lorenzo indicó que "estamos ante un reto importante porque España puede liderar un gran cambio no sólo en la atención a las personas que llegan, sino en la convivencia con las que están".

Coromoto Yanes puso en valor el esfuerzo y dolor de las familias que se ven obligadas a huir y a trasladarse y quiso recordar el compromiso político del Cabildo que trabaja con una estrategia integral en la atención a la diversidad. La consejera anunció que a finales de este año se contará ya con un plan de inclusión y resaltó el trabajo que desarrolla el Cabildo en la prevención y concienciación.

En esta línea, explicó que a través de la iniciativa Juntos En la misma dirección se han logrado poner en marcha diversas y variadas iniciativas como la elaboración de una Guía de Acogida para las personas que llegan a Tenerife (en proceso de realización) en el que colabora el grupo Amiguitos y Amiguitas, experiencia pionera en el campo de la participación infantil. Compuesto por 20 o 25 niños y niñas, junto a sus familias, tiene como objetivos, además de divertirse en sus encuentros, ayudar a los demás.

SNAPSHOTS FROM THE BORDERS.

María Fonte, responsable de Juntos En la misma dirección, explicó que el proyecto Snapshots from the borders, iniciativa cofinanciada por la Unión Europea, tiene como objetivo generar una red entre territorios que se enfrentan directamente a flujos migratorios en las fronteras europeas y promover una acción política y ciudadana más efectiva a todos los niveles.

Las acciones de este proyecto, además del seminario y la rueda de prensa, se complementan con una campaña de comunicación llamada 'No más ladrillos en el muro' (No more bricks in the Wall) y con la organización de eventos culturales. También se crea una red formal de ciudades fronterizas y un concurso de documentales sobre temas de migración

Una de las ideas previstas en el Open Space Intercultural, que se celebrará el próximo día 30 en Tacoronte, estará dedicada específicamente a este proyecto y a la búsqueda de aportaciones para enriquecerlo, así como de adhesiones para amplificar sus distintas actividades en la isla, desarrollando de esta forma su vertiente participativa. Se realizará un foro abierto de reflexión y debate en el que responsables políticos, técnicos, profesionales, comunicadores y ciudadanía, entre otros, generarán un diálogo sobre el tema central del proyecto.

Open Space Intercultural se pone en marcha a través de la iniciativa Juntos En la misma dirección que también impulsa la Universidad de La Laguna por medio del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBIten) y su objetivo es impulsar ideas sociales enfocadas a la convivencia en la diversidad, así como lograr apoyos para que se hagan realidad.