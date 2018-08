Los compositores Christopher Young y Nick Foster se suman al cartel de invitados de Fimucité

Publicado 08/08/2018 14:18:13 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los compositores Christopher Young y Nick Foster formarán parte del cartel de invitados de la duodécima edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), que este año se celebrará del 21 al 30 de septiembre y estará dedicado a la música del subgénero de ciencia ficción sobre avistamientos de ovnis e invasiones alienígenas.

El reconocido compositor Christopher Young, quien ya participó en el Festival hace una década, presentará la interpretación en el marco de la Gala de Clausura de una suite de su música para la película de ciencia ficción 'Species: Especie mortal'.

Además, Nick Foster acudirá con motivo de la interpretación, también dentro del programa del concierto 'La verdad está ahí fuera', de la banda sonora de la serie de animación 'Thunderbirds are go!', que firma junto a su hermano Ben Foster, director invitado a Fimucité en esta misma edición.

El compositor nominado al Globo de Oro Christopher Young, natural de Nueva Jersey, cuenta con una excelsa trayectoria en cine y televisión con cerca de un centenar de películas, en la que destaca su dedicación al cine fantástico y de terror, con títulos como 'Hellraiser', 'Sinister', 'El Exorcismo de Emily Rose', 'La Mosca 2', 'La Mitad oscura', 'Pesadilla en Elm Street 2', 'Ghost Rider: El motorista fantasma' o sus colaboraciones con el director Sam Raimi en 'Arrástrame al Infierno' y 'Spider-man 3'.

Una de sus obras más aclamadas, la banda sonora de 'Species: Especie mortal', por la que fue nominado a los galardones Golden Reel, sonará el sábado 29 de septiembre en el Auditorio de Tenerife dentro del programa previsto dedicado a la mejor música del subgénero de ciencia ficción sobre avistamientos de ovnis e invasiones alienígenas.

Profesor de composición de música para el cine en la Universidad del Sur de California, ha dedicado también su carrera a la formación especializada y cuenta con numerosos seguidores por todo el mundo como quedó demostrado cuando visitó la segunda edición de Fimucité y protagonizó un inolvidable encuentro con fans.

La Orquesta Sinfónica de Tenerife también interpretará en el marco de la Gala de Clausura la música compuesta por los hermanos Foster para la serie 'Thunderbirds are go!', con la que lograron una nominación a los Premios BAFTA. Nick Foster es conocido por sus numerosas partituras para series de televisión en Reino Unido y Estados Unidos, con títulos como la comedia 'Timewasters' o la exitosa 'Bounty Hunters'. También destaca por sus trabajos en publicidad para marcas como Stella Artois, Amazon o la cadena BBC.

Actualmente prepara la música de una nueva producción para Netflix del mentalista Derren Brown, con quien ya colaboró en 'Apocalipsis' y 'The Cube', y para una nueva tanda de episodios de 'Thunderbirds are go!', junto a su hermano Ben Foster.

Las entradas para los dos conciertos sinfónicos ya se encuentran a la venta en taquilla y a través de Internet en www.auditoriodetenerife.com. Como ya había sido anunciado, el viernes 28 de septiembre a las 20.00 horas el Auditorio de Tenerife acogerá la première española de un concierto 'live to picture' dedicado al clásico de la ciencia ficción 'Encuentros en la Tercera Fase' de Steven Spielberg, en el que mientras se proyecta la película la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir interpretarán íntegramente la legendaria partitura de John Williams.

El director artístico del Festival, el compositor y director de orquesta Diego Navarro, se pondrá al frente de esta original propuesta, el primer concierto 'live to picture' sinfónico de un gran éxito de Hollywood que tiene lugar en Canarias. El concierto 'La verdad está ahí fuera' será el sábado 29 de septiembre, a las 19.00 horas.

Christopher Young y Nick Foster se suman al resto de invitados ya confirmados en Fimucité 12: los compositores Laura Karpman, quien actualmente ejerce como gobernadora de la rama musical en la Academia de Hollywood, y Jean-Michel Bernard, extraordinario pianista y colaborador habitual del cineasta Michel Gondry; además del citado Ben Foster, como director invitado.