El consejero canario de Economía dice estar tranquilo ante la reforma financiera que afectará a las cajas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez (CC), se ha mostrado este miércoles tranquilo ante la propuesta de reforma financiera anunciada por el Ejecutivo central, en colaboración con el Banco de España, y que afectará a las cajas de ahorros, exigiéndoles a las mismas un capital básico de entre un 9 y 10 por ciento.

De esta forma, se mostró Rodríguez, en declaraciones a los medios, al ser cuestionado por esta propuesta y en relación a la situación de los SIP en los que se encuentran las cajas canarias.

Al respecto, afirmó que ha hablado con Rodrigo Rato, presidente ejecutivo de Banco Financiero y de Ahorros, SIP del que forma parte La Caja de Canarias, quien le ha explicado al consejero el objetivo de la entidad "de refinanciarse antes de septiembre", garantizándole que "lo iban a conseguir".

En cuanto a Banca Cívica, SIP en el que se encuentra CajaCanarias, indicó que "ya supera el 8 por ciento", por lo que afirmó que en este sentido "no tienen preocupación".

"Para el Banco Financiero de Ahorro sería mucho mejor entrar en bolsa dentro de dos años, ahora tendrán que pagar una prima mayor pero tendrá que adaptarse a las normas que impone el Ministerio de Economía y Hacienda que es el regulador pero las conversaciones que he tenido con los responsables de ambas instituciones me han tranquilizado completamente", apostilló.

Añadió que de lo que se trata "es de reformar completamente el sistema financiero español para que el crédito fluya a las empresas, particularmente a las Pymes, y también a las familias".

Cuestionado si considera que las cajas se acabarán convirtiéndose en bancos, señaló que "sí, es así", apuntando que las cajas "lo que van a seguir es trabajando de cara al público; la parte minorista se la quedan las cajas pero el resto de patrimonios, activos y pasivos, se lo quedarán los bancos".

En este sentido, apuntó que según el principio de acuerdo que hay, las cajas "seguirán siendo el minorista de ese banco en cada comunidad que esté implantada y también se espera que con los beneficios que obtenga esa nueva figura financiera se siga manteniendo una obra social que es importante para el desarrollo de Canarias".

EMISIÓN DE DEUDA

Por otro lado, preguntado si intuyen pacto entre Gobierno central y CIU para que Cataluña pueda refinanciar o emitir más deuda en detrimento de otras comunidades como Canarias, Rodríguez advirtió que desde el archipiélago se está haciendo un "esfuerzo muy importante" para cumplir lo acordado.

Ante ello, se mostró esperanzado de que "el Gobierno no cometa la torpeza de premiar a los no cumplidores y castigar a los que cumpla". Añadió que Canarias aún no sabe si llega al límite de cumplir pero aseguró que han hecho un "esfuerzo importantísimo", por lo que consideró que "no van a estar en los niveles de incumplimiento de Cataluña, Castilla La Mancha o Murcia".

"Espero que el Gobierno de España, al menos una vez, sea consecuente con las comunidades que lo estamos pasando difícil y que a pesar de eso estamos haciendo un esfuerzo por colaborar con no aumentar el déficit de España porque sería terrible que después del esfuerzo que hemos hecho premien a las comunidades que se han dedicado a gastar muy por encima del objetivo de déficit", sentenció.