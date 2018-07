El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife logra tres premios en el Festival de Verano de Lisboa

Publicado 26/06/2018 11:58:26 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife fue galardonado con tres premios en el 'VII Festival Coros de Verano de Lisboa'.

Además de conseguir el primer puesto en la categoría de menores de 25 años y lograr el segundo en la de Jazz, Gospel y Pop, el jurado quiso destacar con un premio especial a Cristian Bartolomé como mejor solista por su interpretación de Someone like you.

Los jóvenes coralistas junto a su directora, Roxana Schmunk, y su maestro repertorista, Agustín Francisco Curbelo, vuelven este martes a la isla tras pasar el fin de semana viviendo esta intensa experiencia en la capital portuguesa en su segundo año de vida como formación.

Los integrantes del coro participaron en un taller con el director de coros Pedro Texeira y dieron conciertos en varios escenarios y calles de la ciudad, no solamente durante el concurso, siendo uno de los más especiales en el Monasterio de los Jerónimos.

Así, el Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife aumenta su palmarés, en el que ya lucían dos premios de este mismo festival en su pasada edición --en la categoría de menores de 25 años y un premio especial del jurado por su expresividad-- y el primer premio en el Concurso de Canto Coral de Canarias, celebrado en Gran Canaria en noviembre de 2017.

Sin tiempo para asumir su paso por el festival, la formación tinerfeña actúa este miércoles en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife a las 19.30 horas, un concierto gratuito y de libre entrada que ofrece la entidad dentro de su programación cultural de apoyo a las nuevas promesas del talento canario.

El conjunto de jóvenes coralistas, recién llegado de Lisboa, cantará temas como What a wonderful world, Hallelujah, Imagine y Cuando te beso, de Juan Luis Guerra.

Además, el sábado tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife el concierto de final de curso de la Escuela Coral de Tenerife, donde también se encuentra el Coro Juvenil. Se trata de un concierto donde cantarán los coros pilotos de este primer curso del proyecto formativo y, como invitado, el Coro de la Universidad Carlos III de Madrid.