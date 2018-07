Darias despeja "dudas" sobre su sustitución a López Aguilar y dice estar "concentrada" en la Delegación del Gobierno

Actualizado 27/01/2010 14:23:45 CET

Afirma que José Miguel Pérez es "un fantástico candidato"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, despejó hoy "dudas" sobre su posible candidatura a sustituir a Juan Fernando López Aguilar al frente de la Secretaría General del Partido Socialista en las islas (PSC-PSOE) y aseguró estar "dedicada y concentrada" en su cargo.

En declaraciones a los medios en la capital grancanaria tras entregar la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a Pedro Cruz Socorro, y al ser cuestionada por la candidatura anunciada del presidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general insular del PSC-PSOE en esta isla, José Miguel Pérez, Darias afirmó que le "parece un fantástico candidato".

"Ha sido a lo largo de su trayectoria, tanto orgánica como institucional, una persona que ha acreditado saber hacer las cosas bien. Ha sido una persona que ha traído integración y tranquilidad al partido en Gran Canaria. Hay que esperar, es pronto todavía, pero si me preguntan por él sólo tengo buenas palabras. No puedo hablar de otros porque no sé más", apostilló.

Asimismo, sobre una posible candidatura encabezada por ella, insistió en que está "dedicada y concentrada en la Delegación del Gobierno". "Nunca me he postulado personalmente para serlo, me parecería contraproducente decir que no cuando no he dicho que sí. Estoy concentrada y estoy despejando todas las dudas", manifestó.

"SERÁ UN PROCESO TRANQUILO E INTEGRADOR"

En relación al clima de tensión previo al Congreso Extraordinario del partido para elegir nuevo secretario general en el archipiélago, Darias indicó que dicho proceso congresual está "abierto", al tiempo que abogó porque sea "tranquilo e integrador". No en vano, se mostró "convencida de que va a ser así".

"No tengo ninguna duda, a pesar de lo que podamos estar viendo ahora, de que los socialistas canarios vamos a saber elegir a quien vaya a asumir la Secretaría General para seguir siendo referente y primera fuerza política en Canarias como lo hemos sido hasta ahora", aseveró.

Preguntada sobre las declaraciones de otros dirigentes socialistas, como el diputado Juan Carlos Alemán, sobre que López Aguilar ha dejado el partido "hecho un guiñapo", Darias contestó que ella no suele ser "una persona que se dedique a hacer declaraciones" de su partido en los medios de comunicación.

"No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Si abogo por el diálogo y la integración, sería contraproducente e incoherente por mi parte, procuro no ser incoherente y sí abogo por un entendimiento y un diálogo y, además, estoy convencida de que va a ser así", sentenció.