El grupo británico Mind Enterprises graba en La Palma su próximo videoclip

Publicado 11/07/2018 16:33:35 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico de electro-funk Mind Enterprises, apadrinado por la discográfica francesa Because Music (que cuenta en su catálogo con nombres como Björk, Manu Chao o Moby), graba esta semana en La Palma su próximo videoclip. La producción, que ha contado con el apoyo técnico de La Palma Film Commission, corre a cargo de la empresa palmera La Botica Audiovisual.

La grabación se ha venido desarrollando en distintos rincones de la isla, como El Llano de los Jables, en El Paso, el Observatorio del Roque de los Muchachos y el municipio de Tijarafe. En cuanto al equipo técnico, la dirección ha corrido a cargo del especialista en el género Jack Barraclough, entre cuyos trabajos anteriores se cuentan piezas para bandas como Franz Ferdinand, The Orielles o Not Sorry.

El propio Barraclough ya había firmado 'S.H.A.K.E.', uno de los singles anteriores de Mind Enterprises. Por lo que se refiere a la producción, impulsada por la firma londinense Greatcoat Films, ha corrido a cargo de Joshua Noon. La grabación también ha contado con la dirección de arte del palmero Anatael Pérez.

Mind Enterprises es un proyecto liderado por el músico italiano Andrea Tirone, que abandonó su Turín natal para instalarse en Londres. Influenciado por ritmos como el post-punk, el electro-soul y la música disco africana, prepara en la actualidad su segundo trabajo de estudio, tras la excelente acogida de 'Idealist' (2016).

Su talento lo puso en la órbita de Emmanuel de Buretel, prestigioso productor francés y expresidente europeo de Virgin Music, que abandonó en 2004 para fundar su propia discográfica en el distrito 9 de París. Durante su etapa anterior, De Buretel había trabajado con artistas como Daft Punk, Air, Royksopp o David Guetta, mientras que en Because Music ha logrado alcanzar el liderazgo de la música independiente en el país vecino, gracias a la combinación de artistas de gran alcance con nuevas voces como Charlotte Gainsborough, Amadou & Mariam o Christine And The Queens.