Leal Cruz presenta 'George Glas: La historia del descubrimiento y de la conquista de las Islas Canarias'

Actualizado 26/01/2011 10:42:00 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este jueves tendrá lugar la resentación del libro 'George Glas: "La historia del descubrimiento y de la conquista de las Islas Canarias', con introducción, traducción del inglés y notas por Pedro Nolasco Leal Cruz.

Asimismo se presenta la versión inglesa del mismo libro, es decir, una versión que adapta el original al inglés moderno, según ha explicado Leal Cruz.

El acto de presentación tendrá lugar este jueves a las 20.00 de la tarde en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. La presentación correrá a cargo de Francisco Linares García, teniente de Alcalde y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas.

George Glas fue un marino, comerciante y colono escocés, que vivió en el siglo XVIII. Escribió 'The History of the Discovery and Conquest of the Canary Islands' en la que se encontraba la traducción al inglés del manuscrito de Juan de Abreu Galindo 'Historia de la Conquista de las Siete Islas de Canarias' y su continuación hasta mediados del siglo XVIII, junto con una descripción de la geografía del archipiélago y de las costumbres de sus habitantes.