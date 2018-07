Naviera Armas reclama "un esfuerzo" del Estado para evitar retrasos en el tráfico de mercancías por vía marítima

Actualizado 26/01/2011 15:33:32 CET

El presidente de Naviera Armas, Antonio Armas, ha reclamado "un esfuerzo" a la Delegación del Gobierno en Canarias para evitar los retrasos que traen consigo los controles portuarios en el tráfico de mercancías que tienen como destino el archipiélago.

Así lo ha expuesto el máximo responsable de la compañía durante el acto de presentación de la nueva embarcación de la Naviera 'Volcán del Teide', que hará la ruta Canarias-Huelva, y aprovechando la presencia de la delegada del Gobierno, Carolina Darias.

En su intervención, Antonio Armas ha incidido en que los puertos "no están adaptados a los nuevos tiempos", lo que provoca que una mercancía de fruta que quiera salir de Huelva un sábado al mediodía no pueda despacharse hasta el lunes. En este sentido, consideró que es "una lástima" que "no se haga un esfuerzo" por parte del Estado para que estas mercancías puedan ser vendidas tan sólo un día después de haber salido de su punto de origen.

En respuesta, la delegada del Gobierno quiso dejar claro que han existido "muchas dificultades" para solucionar este tipo de inconvenientes en el tráfico de mercancías, dificultades que, remarcó, "se han venido solventando y adaptando a las disponibilidades tanto de la Naviera como de los distintos agentes que tienen que intervenir para garantizar la seguridad y que la entrada y salida del muelle sea la más adecuada".

Pese a todo, dijo comprometerse para tratar de encontrar una solución para que "los productos lleguen cada vez más frescos y la prestación del servicio público sea cada vez mejor y más eficiente".