El Parlamento, sin PSOE y Podemos, da un apoyo condicionado al real decreto sobre el descuento del 75%

Publicado 26/07/2018 15:08:16 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves, con la abstención de Podemos y PSOE, un informe en el que da un "apoyo condicionado" al tercer real decreto ley del Ministerio de Fomento sobre el descuento del 75% para los trayectos aéreos y marítimos entre Canarias y la Península.

En una sesión tensa, los grupos de CC, PP, NC y ASG han valorado que el Ministerio haya ido reconduciendo la situación si bien han exigido que en la redacción el texto final haya una referencia expresa a tarifa regular.

El portavoz del Grupo Mixto (ASG), Casimiro Curbelo, ha comentado que todos los grupos "deberían estar de acuerdo en la propuesta final", pero ha lamentado que en la redacción del tercero Real Decreto aún no se tiene la "certeza" de que no se aplica la tarifa bonificable, porque sigue refiriéndose a los PGE de 2013.

Ha dicho que "no está claro" en el Real Decreto porque "no es lo mismo" aplicar el descuento en base a la tarifa bonificable que a la regular, y por ello, ha mostrado su apoyo a la nueva redacción "pero con cautela".

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha comentado que el derecho al descuento del 75% está garantizado por las leyes "diga lo que diga el señor Ábalos", a quien ha acusado de "generar un lío" en el Congreso y después, con la redacción de los tres reales decretos.

Ha comentado que el PSOE "no tiene ningún mérito" en la conquista de este derecho, lo mismo que las subidas de las pensiones o del salario de los funcionarios, que provienen de los PGE del PP, porque no aprobaron las cuentas, lo mismo que Podemos.

"A ver si ustedes superan el listón que hemos puesto en la ley de presupuestos de 2019. Yo los quiero ver", ha señalado, escenificando su ruptura con el PSOE.

Ha reivindicado el "protagonismo" de su partido al negociar enmiendas parciales en los descuentos para trayectos aéreos y marítimos, y ha incidido en que el Parlamento debe advertir al Estado de que los derechos de los canarios "no se tocan".

Australia Navarro, portavoz del Grupo Popular, ha criticado el "carrusel de despropósitos" de Ábalos con el descuento del 75%, con un total de tres proyectos de real decreto ley, y ninguno avalado por el Parlamento "sin reparos".

RUANO SOSTIENE QUE EL TEXTO GENERA "CONFUSIÓN"

Ha apuntado que "aún es preciso" que el Ministerio sea más concreto en la referencia en la tarifa regular, porque la redacción "es confusa" y deja "la puerta abierta" a malas interpretaciones, al tiempo que ha pedido que el ministro "pida perdón públicamente" por la gestión.

"No nos hagan tontos que no lo somos", ha espetado a Corujo, ya que el PSOE no apoyó los PGE.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha exigido que el descuento para residentes se aplique sobre la tarifa regular, tal y como expone la ley de presupuestos de 2018, lamentado que no haya acuerdo unánime al desmarcarse PSOE y Podemos.

Ha acusado a Corujo de no saber dirigir la portavocía de su grupo, lo mismo que a Santana, por no querer buscar consenso, insistiendo en que el real decreto aún genera "confusión". "Queremos simplemente que el Ministerio añada mañana que el descuento se aplique sobre la tarifa regular", ha explicado.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha criticado la "utilización política" de CC por "ponerse en el candelero" al buscar un "enfrentamiento" constante con Estado al que también "se ha sumado" Nueva Canarias (NC).

Ha comentado que el informe del Consejo de Estado "es bien claro", que hace "estéril" este debate, apoyado por una sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que ha criticado la "escenificación" de los dos partidos nacionalistas canarios por intereses políticos, más PP y ASG.

"Este desaguisado de las últimas semanas se debe a la falta de medallitas que poner", ha agregado.

SE HAN QUEDADO "SIN LA CANCIÓN DEL VERANO", DICE CORUJO

Para Santana, más que el debate abierto con el Ministerio de Fomento a cuenta de la redacción del Real Decreto, lo que tanto CC como Nueva Canarias (NC) deberían haber hecho fue apoyar en los PGE la propuesta de Podemos para "eliminar la subvención a la primera clase e integrar a los canarios sin alas" e impulsar la Obligación de Servicio Público en la ruta Canarias-Península.

La portavoz socialista, Dolores Corujo, ha criticado la "estrategia partidista" de determinados grupos porque "miles de canarios ya están volando" a la Península con el descuento del 75% para residentes en vigor, incidiendo en que se ha demostrado que hay "un pacto entre los nacionalistas y la derecha".

Ha valorado la "celeridad" del Gobierno para resolver el problema, lo que ha dejado a muchos grupos "sin la canción del verano" del conflicto, resaltando que es "artificial" y "roza casi el ridículo" tras el informe del Consejo de Estado.