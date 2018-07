La patronal agrícola de Tenerife no firma el convenio de trabajo y deja 12.000 labradores dos años sin subida salarial

Actualizado 26/01/2011 13:40:57 CET

CCOO y UGT han denunciado este martes que la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife --Asaga, Aceto y Asocan-- no han firmado el convenio de los trabajadores para subir el salario a los trabajadores del campo y dejan a 12.000 trabajadores sin subida salarial en 2010 y 2011 en un sector que se caracteriza por un trabajo de fijo-discontinuo.

"Sólo pedíamos en 2010 un 1 por ciento y 2011 un 2 por ciento . Firman la patronal de Las Palmas y los compañeros tendrán una subida salarial, mientras que los de Tenerife no vamos a tener subida salarial", ha declarado la secretaria de Acción Social de CCOO, Caya Sánchez, que ha insistido en que no van a parar hasta lograr la igualdad con la provincia de Las Palmas en donde los 'patrones' sin han rubricado el acuerdo.

Ha criticado además el hecho de que mientras la patronal recibe ayudas y otras subvenciones para la producción no explica las razones a los trabajadores por los que no ha firmado el convenio laboral. "No entendemos la actitud, pero bien que está la patronal para pedir subvenciones al transporte y demás cosas y bien que recibe, pero no para pagarnos un 1 o 2 por ciento".

"Que quede claro, que hay 12.000 trabajadores afectados en la provincia de Tenerife que no van a tener subida de salario por que se las patronales de Asaga, Aceto y Asocan se han negado a firmar el convenio. No creo que la patronal de Gran Canarias sea más ricas o más pobres que en Tenerife. Yo no creo que la patronal de Gran Canaria sea más rica o más pobre que en Tenerife, pero los trabajadores somos igual de pobres aquí que allí", ha sentenciado Sánchez.

UN JORNAL DE 631,56 EUROS

Desde UGT, Domingo Armas, ha manifestado que este es uno de los salarios más bajos de España. "Un uno por ciento es poco. Nosotros claramente estamos igual que Comisiones queremos una reunión con las patronales de Tenerife para que nos expliquen por qué se niegan a firmar un convenio regional y lo firme una patronal en Las Palmas y la de Tenerife se niegue, cuando las de Tenerife propuso una subida del 3 por ciento, pero al final, no firman", ha demandado el representante sindical de agricultores de la provincia de Tenerife.

Ha insistido en que se van a reclamar las subidas de sueldo porque hay un convenio firmado. También han insistido en que de aumentar el sueldo al 2 por ciento los jornaleros ganaría, 631,56 euros frente a los 613,20 euros que cobran en la actualidad.

En cuanto a las acciones, han apuntado en que quieren una reunión, no obstante habrá reuniones con las distintas asambleas para ver medidas a tener en cuenta a partir de ahora, si no hay cambios. Al menos así lo ha anunciado Comisiones Obreras.