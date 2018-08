La Plataforma 5% reclama que la Educación sea una "prioridad real" en los Presupuestos Autonómicos de Canarias 2019

Publicado 29/08/2018 10:31:33 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 5% para Educación ha reclamado "que se cumpla la ley" y que alcanzar el 4% del PIB en el presupuesto 2019 de Educación en Canarias "sea prioritario" frente a "rebajas fiscales injustificadas que comprometen la recuperación de los servicios públicos".

En un comunicado, la organización ha destacado que aunque la economía canaria se ha recuperado, ni la contribución fiscal se ha restablecido ni los servicios públicos ha vuelto a contar con los recursos anteriores a la crisis.

"Una de las evidencias de que la economía canaria en se conjunto se ha recuperado --ha añadido-- es que la renta per cápita de los canarios, tras haber tocado fondo en 2013, ya ha retornado en 2018 los niveles previos a la crisis".

Sin embargo, ha entendido que esta recuperación no se ha trasladado a la financiación de los servicios públicos y ello debido, en parte, a que las rebajas fiscales aplicadas durante la crisis no sólo no se han revertido sino que se han ampliado comprometiendo gravemente la financiación de los mismos.

"NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA NUEVAS REBAJAS FISCALES"

Para la Plataforma, "no hay justificación alguna para nuevas rebajas fiscales, como ha anunciado el Gobierno, porque Canarias, además de ser con diferencia la comunidad con más bajo nivel de contribución de todo el conjunto del Estado, ha registrado una reducción notable de esta contribución a lo largo de la crisis bajando entre 2008 y 2018 del 7,5% al 7,0% del PIB, lo que supone una reducción de cerca de 230 millones de euros".

Por su parte, ha explicado que la inversión en Educación, que en 2009 era de un 4,3% del PIB, se mantiene en 2018 alrededor del 3,6% y ello pese a que la Ley Canaria de Educación (LCE) aprobada en 2014 obliga al Gobierno a elevar progresivamente el presupuesto desde el 3,8% del 2014 hasta alcanzar el 5% en 2022. "De no alcanzarse el 4% en 2019 estaríamos muy lejos de alcanzar el objetivo final que establece la LCE", ha concluido la Plataforma 5% para Educación.