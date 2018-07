El PSC negocia con CC la formación de un "gobierno de colaboración compartida"

Actualizado 04/06/2007 22:44:14 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato electo del Partido Socialista de Canarias (PSC) a la presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, ofreció hoy a Coalición Canaria (CC) la formación de un "gobierno de colaboración compartida". López Aguilar calificó de "legítimo" el gesto solicitado por CC para que el PSOE en el Congreso de los diputados no presente enmiendas mañana martes a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Aguilar se negó a dar las disculpas públicas a CC al especificar que se refería a la situación del caso Faycan de Telde.

En el primer encuentro oficial de López Aguilar y el líder nacionalista, Paulino Rivero, para negociar la formación del gobierno regional, el dirigente socialista señaló que el PSC "tiende un puente a CC para la conformación de una agenda común de contenidos que atienda las necesidades de los ciudadanos canarios".

Aguilar, que recalcó el triunfo del PSC "en votos y escaños" en las pasadas elecciones autonómicas, alertó que sería una "mala solución" para Canarias la formación de un gobierno que deje su partido en la oposición. Volvió a defender, como ya lo ha venido haciendo el PSC desde el lunes pasado, la opción "legítima" de conformar un gobierno en minoría. López Aguilar dijo que "CC ha gobernado en solitario con menos diputados de los que ha conseguido el PSC".

El candidato electo a la presidencia del PSC señaló que su "responsabilidad" es "buscar la fórmula para mejorar la vida de los canarios". El dirigente socialista se mostró "comprensivo" con CC al manifestar que, "antes de continuar las negociaciones, necesita reflexionar y hacer una autocrítica después de la pérdida de 100.000 votos y cuatro escaños en el Parlamento regional".

El líder del PSC calificó como una pretensión "legítima" la solicitud formulada por Rivero para que los socialistas se abstengan de presentar enmiendas mañana martes a la propuesta de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) en el Congreso de los diputados. En el mismo sentido se posicionó sobre la petición de no pidan una nueva ampliación del plazo para formular enmiendas. Sin embargo, Aguilar recordó que está "fuera" de la responsabilidad ejecutiva de los socialistas canarios la resolución sobre la solicitud de Rivero.

Aguilar, a las exigencias de CC para continuar negociando, señaló que "nunca he rectificado antes una declaración porque soy muy preciso en el uso del lenguaje". El candidato socialista agregó que "no insulté ni nombré a nadie de CC, a pesar de los insultos que me llegaron de forma directa y a través de personas interpuestas". Recordó que se refería a la situación del ayuntamiento de Telde y las investigaciones judiciales en curso, denominadas caso Faycan.

El dirigente del PSC señaló que "prefiere pensar" que la exigencia de una disculpa pública formulada por Rivero "no es un pretexto para abrir la posibilidad de un pacto más adelante entre CC y el Partido Popular (PP)".

Aguilar destacó su carácter "dialogante" al señalar que ya ha conversado por teléfono con el presidente regional del Partido Popular (PP), José Manuel Soria. "Hablaré con todos los partidos para la conformación del nuevo gobierno regional", afirmó. "A lo que me niego es a considerar los resultados electorales como una simple operación aritmética que dé lugar a un reparto de cargos entre partidos", señaló.