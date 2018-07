PSC-PSOE acusa al Gobierno de Canarias de "ocultar" que el Estado le transfiere 176 millones para formación y empleo

Actualizado 26/01/2011 14:57:37 CET

"Nadie se va a quedar sin protección en febrero", según Luengo Aclara que los 350 euros "no son el sustituto" de los 426 euros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) acusó este miércoles al Gobierno de Canarias de "ocultar" que el Estado transferirá 176 millones de euros apara formación y el empleo de los canarios en paro.

La diputada socialista y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Francisca Luengo, criticó en rueda de prensa en la capital grancanaria que la vicepresidenta y consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, ha "ocultado" que el pasado lunes, tras la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Empleo y Asuntos Sociales en Madrid, "se trajo bajo el brazo del Gobierno de España" dicha cuantía para disminuir la lista de desempleados.

En este sentido, advirtió de que el PSC-PSOE vigilará que "esa porrada de dinero no se vaya por un sumidero oscuro" y el Ejecutivo autonómico "cumpla la tarea que tiene que hacer, puesto que hasta ahora los millones que han llegado para los desempleados no se han traducido en un descenso de las listas del paro".

COMPATIBLE CON LA PCI

Igualmente, Luengo quiso aclarar que, ante la "confusión" y "el gran entuerto" creados por el Gobierno regional, los 350 euros "no son el sustituto" de los 426 euros para los desempleados de larga duración, prestación que finalizará en febrero y afectará a unos 15.000 canarios.

Señaló que este último importe representaba una ayuda económica, encuadrada en las políticas pasivas de empleo, mientras que los 350 euros constituyen un "sistema radicalmente distinto, enmarcados en las políticas activas de empleo, vinculada a la formación, que es compatible con el dinero que debe pagar el Gobierno de Canarias a través de la Prestación Canaria de Inserción (PCI)".

"NO SE QUITE DE ENCIMA A LOS PARADOS"

Por ello criticó la "demagogia" de la consejera María del Mar Julios, a quien exigió que "dé a conocer los fondos que le ha dado José Luis Rodríguez Zapatero y que no se quite de encima a los parados canarios".

Luengo incidió en que "los 350 euros no son el sustituto de los 426 euros pero con menos cantidad, sino que son el punto de partida de un plan de choque contra el desempleo y de una reforma general de las políticas activas de empleo en España".

Así, planteó que estas políticas tiene cuatro pilares básicos: ayudar a las empresas a que contraten a trabajadores a tiempo parcial; promover acciones de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo; y reordenar la inversión en formación para incrementar el número de desempleados que reciben formación.

Además de poner en marcha un programa específico de orientación y formación para los jóvenes desempleados con baja cualificación, parados de larga duración y parados procedentes del sector de la construcción.

"NO MÁS CARGAS A LAS CCAA"

"Por tanto, es mucho más que los 426 euros y también mucho mejor, puesto que se trata de un programa cualitativamente distinto, que no prestará sólo apoyo económico, sino que busca impulsar la formación y la creación de empleo", remarcó la dirigente socialista, para quien "la nueva ayuda no supondrá más cargas a las comunidades autónomas".

Así pues, estima que lo que debe hacer la responsable regional de Empleo es "ponerse a trabajar para que Canarias deje el primer puesto en el número de desempleados de toda España".

Luengo reclamó al Gobierno regional que informe a los canarios de sus derechos, consistentes en que a quienes se les hayan agotado las prestaciones por desempleo y carezcan de ingresos podrán compatibilizar los 350 euros vinculados a la formación con la Prestación Canaria de Inserción. "Nadie se va a quedar sin protección en febrero. Ningún canario se quedará en la cuneta", apostilló.

En su opinión, "mientras el Gobierno de Zapatero diseña una salida al paro, el de Canarias hace política con el drama social que representa para las miles de familias que sufren el desempleo, diciendo que no van a colaborar, que no va a pagar ayudas a los canarios en exclusión social y que los parados no son su problema".

DEJAR DE SER UN SUJETO PASIVO

A su juicio, el Gobierno regional quiere "quitarse el problema de los parados de encima como si fueran un estorbo", tal como "hizo con los menores inmigrantes o con los dependientes", y "echarle la culpa a Zapatero de una responsabilidad que en realidad es del Gobierno de Canarias".

Al entender de Luengo, "sólo se combate el desempleo con una acción conjunta y coordinada" entre todas las administraciones, a las que hizo un llamamiento para "arrimar el hombro".

De hecho, remarcó que "el objetivo de la nueva política de empleo del Gobierno español es que para los servicios públicos de empleo el desempleado pase de ser un sujeto pasivo a ser el centro de la política activa de empleo".

Por ello se prevé que el trabajador que esté en paro, "además de tener el derecho a recibir prestación por desempleo, tenga también el derecho a que los servicios públicos de empleo le hagan un itinerario específico e individualizado para facilitarle que encuentre un empleo nuevo".