La red de oficinas comerciales de Canarias y las del Estado colaborarán para reducir costes y aprovechar oportunidades

Actualizado 10/12/2012 14:54:25 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha suscrito este lunes un protocolo de integración entre la red de oficinas comerciales de Canarias y las del Estado con el objetivo de reducir costes, así como para que los empresarios del archipiélago puedan aprovechar las oportunidades de expansión en continentes como África.

García-Legaz explicaba, en rueda de prensa, que se trata de posibilitar que el empresario canario, por ejemplo, en África pueda aprovechar las oficinas comerciales del Estado en aquellas zonas donde no haya oficinas de Canarias.

"El ICEX no tiene oficinas comerciales en Agadir o Nouakchott, y sin embargo el Gobierno de Canarias tiene una en Agadir. No vamos a pedir, ni el convenio implica que desaparezcan esas oficinas, porque ahí el Estado no tiene esa presencia, por tanto, vamos a mantener la presencia de las oficinas del Gobierno de Canarias. Por ejemplo, el Estado tiene una oficina muy potente en Rabat, Casablanca, en Senegal, ahí es donde las empresas canarias van a poder aprovechar esas oportunidades de expansión en África, utilizando esa red de oficinas comerciales del Estado que antes no estaban disponible", apostilló.

Para añadir que al mismo tiempo "van a seguir aprovechando las oficinas de Agadir o Nouakchott", donde el Estado no tiene presencia. En relación si este intercambio será a la inversa, el secretario de Estado de Comercio matizó que las oficinas canarias servirán como oficinas "cercanas" para que un empresario español, que no sea de Canarias, pueda hacer una petición de información sin tener que trasladarse.

De todos modos, puntualizó, que cada uno "va a mantener sus responsabilidades, el objetivo principal de las oficinas canarias es atender a los empresarios canarios."

García-Legaz indicó que el protocolo permitirá que ambas colaboren "más estrechamente", así como el acceso de todos los exportadores de las islas a las 100 oficinas que el Estado tiene.

Todo ello, añadió, implicará una reducción de los costes con los que se funciona en la red de oficinas en el exterior, ya que se trata de compartir servicios que cada uno asumía de forma independiente como pueden ser seguridad o servicios administrativos, entre otros.

Actualmente, son nueve los convenios que el Estado ha suscrito en este sentido con diferentes comunidades autónomas y se prevé alcanzar un total de 14 a excepción, en principio, de Cataluña, País Vasco y Andalucía.

MEJORA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, Javier González Ortiz, explicó que esta cooperación "mejorará la internacionalización de las pymes canarias e incrementará los apoyos en su búsqueda de oportunidades de negocio fuera" de las fronteras del archipiélago.

En este sentido, apuntó que así se "fortalecerá el tejido empresarial de las islas propiciando la generación de empleo cualificado" en el archipiélago.

Asimismo, García-Legaz y González Ortiz han suscrito una adenda para prorrogar el convenio de colaboración que se tenía con el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que permitirá colaborar a Gobierno canario y central en la actualización conjunta de una aplicación informática de la gestión compartida del registro de operadores.

LA ZEC EN EL ICEX

Por otro lado, García-Legaz también firmó un convenio con la presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Beatriz Barrera, para institucionalizar el marco de cooperación "estable entre la ZEC y el Gobierno de España para atraer inversiones extranjeras" a Canarias, para lo que se cuenta también con la colaboración de Proexca.

Agregó que se va a trabajar de forma conjunta para "aprovechar cualquier oportunidad de atraer a Canarias inversiones de todo el mundo".

En cuanto a las estimaciones de la atracción de inversión en el archipiélago, el secretario de Estado afirmó que "es muy difícil" y puntualizó que la decisión de invertir la toma una empresa, mientras que la misión de las administraciones se centra en "garantizar que las posibilidades de que esas inversiones vengan a España y particularmente a Canarias sean las máximas", además de garantizar que "no sea por falta de colaboración" entre la comunidad autónomo y el Estado el perder una inversión.

Al respecto, apuntó que hay aspectos de una inversión que tiene que ver con decisiones del Estado, otras con las comunidad autónoma, por ello lo que se busca es garantizar que "haya unos mecanismos de colaboración muy estrechos que permitan a un inversor tratar todos los aspectos de esa inversión de una forma directa con el Estado y la comunidad autónoma trabajando de la mano" a fin de que "no se pierda por algún problema de coordinación".

Por su parte, Barrera subrayó que se trata de un "apoyo inequívoco del Estado a la internacionalización de Canarias" al promocionar los incentivos fiscales.