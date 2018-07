Rivero sobre las prospecciones: "Creo que ha ganado Canarias; y el derrotado está claro, es el ministro de Industria"

Actualizado 26/01/2015 11:43:19 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha señalado que en la situación que se ha llevado a cabo en el archipiélago en relación a las prospecciones petrolíferas ganaron las islas, mientras que "el derrotado está claro", apuntó en referencia al actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

"Creo que ha ganado Canarias porque no ha sido una lucha de Paulino Rivero solo, ni del Gobierno de Canarias solo, ni del Cabildo de Lanzarote, ni de Fuerteventura, es una victoria del pueblo canario y el derrotado está claro, es el ministro de Industria, amenazando incluso a la empresa --sobre el aviso de Soria a Repsol de que podría ser multada si no realiza el segundo sondeo comprometido--", apuntilló en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

El presidente canario ha incidido en que se ha dado "un paso muy importante, generando una conciencia de pueblo". Por último, aseguró que no se cree, ni se deja de creer que haya o no petróleo, por lo que subrayó la necesidad de que para evitar que en futuro se produzca otro sondeo se declare la zona de especial protección

"Ni me creo, ni me dejo de creer --si hay o no petróleo--. Lo importante es que se declare la zona de especial protección --para evitarlo--", concluyó.