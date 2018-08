El SAE denuncia la "falta de seguridad" existente en el servicio de Urgencias de La Candelaria

Publicado 14/08/2018 11:36:45 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha condenado todo tipo de agresión en los centros asistenciales, especialmente si ésta pone en riesgo la vida de profesionales y usuarios, tal y como ocurrió en la noche de ayer en el área de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, cuando una usuaria provocó un incendio.

El Sindicato ha señalado en una nota que este hecho "pone en evidencia la falta de seguridad existente en este servicio de Urgencias, particularmente, pero también los riesgos a los que los profesionales sanitarios se exponen diariamente en el desempeño de su trabajo".

El SAE ha manifestado su "repulsa" ante los hechos acaecidos ayer e inciden en que seguirá trabajando para que los centros sanitarios sean espacios seguros tanto para los profesionales como para los usuarios. Asimismo, espera que las distintas administraciones "tomen conciencia de los riesgos reales que existen en los distintos ámbitos asistenciales y de todos los tipos de agresiones, físicas y verbales, a las que los profesionales y usuarios están expuestos, y empiecen a trabajar en protocolos reales que garanticen la seguridad, la salud y el bienestar en los centros asistenciales".

El Sindicato ha destacado que en esta ocasión, "gracias a la labor de los bomberos y la policía y a la predisposición y colaboración de todos los profesionales sanitarios, no ha habido que lamentar víctimas, pero no sería la primera vez que una agresión acaba con la muerte del agredido". "Desde SAE esperamos que este tipo de hechos no se repitan nunca más", señala Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.