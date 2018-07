Santa Cruz celebra este sábado el mayor festival de cultura urbana de Canarias

Publicado 28/06/2018 16:22:53 CET

El Parque La Granja acogerá este sábado el Festival Santa Crew, que se convertirá en la mayor iniciativa de cultura urbana de Canarias para jóvenes con un total de diez horas de actividades, entre las que figuran actuaciones de rap, duelo de gallos, bailes urbanos, calistenia, skateboard, parkour y bmx freestyle, entre otras.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha dado a conocer los detalles de este festival junto a la concejal de Juventud, Verónica Meseguer, y la consejera insular de Deportes, Cristo Pérez, y explicó que Santa Crew "propiciará otro fin de semana plagado de actividades y cosas que hacer en la capital, junto al 'Ven a Santa Cruz' del domingo y la iniciativa para seguir los partidos del Mundial desde la pantalla gigante de la plaza de la Candelaria".

En el caso de Santa Crew, agregó Bermúdez, se contará con "un sinfín de exhibiciones y competiciones que generan adicciones positivas y sanas para nuestros jóvenes".

Verónica Meseguer, por su parte, hizo hincapié en que los actos han sido diseñados por los propios jóvenes, que han aunado esfuerzos junto al Ayuntamiento y el Cabildo para hacer realidad un proyecto que engloba sus demandas en un festival que agrupa múltiples iniciativas de ocio: "Queríamos presentar un evento alternativo y, de la mano de muchos colectivos que se han implicado, ha salido el mayor festival de cultura urbana de toda Canarias".

Cristo Pérez calificó Santa Crew como "un punto de encuentro para todos los jóvenes y también como el punto de salida para el giro que, desde el Cabildo, se está intentando dar para escuchar las demandas de este sector de la población". "Este proyecto es un claro ejemplo de cómo los jóvenes se involucran en la realización de un festival que era muy demandado y que supone sumar, entre todos, para seguir promoviendo la actividad física y otras alternativas de ocio juvenil que vayan en sintonía con sus gustos y preferencias", añadió.

PROGRAMACIÓN

Los objetivos del Festival Santa Crew son acercar la cultura urbana a los más jóvenes y crear espacios para el desarrollo creativo, personal y profesional del talento juvenil propiciando, entre las 14.00 y las 00.00 horas de este sábado, una iniciativa que fomente la convivencia de las diferentes modalidades de cultura urbana.

Se han creado cinco zonas temáticas para albergar las distintas actividades programadas. Así, en la Zona Skate Park, se celebrará un concurso de skateboard reservado a la categoría junior (15.00 horas). Dos horas más tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar un encuentro de parkour, mientras que para las 18.00 horas se ha fijado el concurso de skateboard de categoría open y a las 20.00 horas el encuentro de BMX Freestyle.

La Zona Calistenia estará en funcionamiento de 14.00 a 20.00 horas y albergará una competición de resistencia (14.00 horas) y otra de freestyle (18.00 horas).

La Granja contará también con un escenario donde se sucederán conciertos y actuaciones. A las 15.45 actuará el grupo de rap Eme, mientras que a las 16.00 horas será el turno de La Tajea. Para las 16:45 horas se ha programado la actuación de Aona, al que sucederá Abdiel y Zerpa (17.00 horas), Doc Psych (17.45 horas) y el concierto del grupo Soula (18.15 horas). Para las 19.00 horas se ha fijado la Batalla de Gallos.

La ceremonia de entrega de premios de todas las competiciones tendrá lugar a las 21.00 horas y antes de ella se sucederán distintas actuaciones de baile urbano. A las 22.00 horas, regresarán la música con Trilogic (Freestyle), en el que intervendrán el MC Tazz Yeah, así como Hater Beef y Robledo.

La Zona de Baile Urbano tendrá una competición de All Style Dance entre las 15.00 y las 19.00 horas y, a partir de entonces, se sucederán las actuaciones de la academia YuFunk, la academia de baile y fitness Muevt By Nuryana (19.15 horas), la academia 5db (19.30 horas), la academia Crew Of Dreams (19.45 horas) y la academia Ballet Dance (20.00 horas).

Del mismo modo, todo el perímetro del Festival Santa Crew contará con carpas y mostradores en los que los jóvenes que acudan podrán informarse de distintas actividades y proyectos juveniles entre las 14.00 y las 20.00 horas.