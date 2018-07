Santiago Pérez deja escaño en Parlamento porque no se identifica con la dirección del PSC, pero mantiene el carné

Actualizado 26/01/2011 14:55:14 CET

El diputado del PSC-PSOE, Santiago Pérez, ha anunciado que este miércoles ha renunciado a su acta en el Parlamento de Canarias por su "falta de identificación" con el rumbo de la actual dirección del partido al tiempo que aclaró que no va a dejar su carné.

Pérez ha insistido en rueda de prensa en que "por el momento su participación activa no es posible" y justificó su marcha en las decisiones "autoritarias" tomadas por el secretario regional José Miguel Pérez y el ministro José Blanco contra las direcciones del PSOE de Tenerife y la asamblea de Santa Cruz de Tenerife.

El socialista admitió que comprende los pactos entre su partido en las Cortes con CC pero se quejó de que no se haya contado con los socialistas canarios para "disociar" de la reforma del Estatuto de Autonomía la reforma del sistema electoral o la no presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Catálogo de Especies "Desprotegidas".

Pérez defendió una forma de hacer política "creíble" y que proponga una reforma profunda de la política canaria que pase por el fomento de la democracia y que las instituciones defiendan el interés general. Explicó que este modelo fue el que le dio la victoria a su partido en 2007 con un "veredicto casi inapelable y más con el sistema electoral del archipiélago".

Recordó que este planteamiento le llevó a ser candidato a la Presidencia del Gobierno por su partido durante el proceso de primarias. "Entendía que había un cambio de rumbo con el que ha identificado al PSC", señaló para añadir que todo ello ha sucedido "bajo los auspicios de la Dirección Federal". Criticó los acuerdos de ésta para dar "estabilidad" en las Cortes pero puntualizó que debe tener "límites" como el de la autonomía del PSC en "política canaria".

Insistió en la relación entre su marcha con la imposición de gestoras en la isla de Tenerife. "Son decisiones de gravedad para imponer sendas gestoras sin legitimidad democrática y que ha dado que sus presidentes sean los candidatos al Cabildo y al Ayuntamiento de Santa Cruz. "Esta dinámica no tiene precedentes", sentenció.

El parlamentario expuso que tras esta decisión no podía permanecer como un espectador. Recalcó además que no existe una hoja de ruta que se haya marcado a partir de ahora, pero sentenció que no iba a entregar su carné del PSOE. Repitió que para participar en la actividad pública dentro del PSOE debería tener "garantías" de que se restablezcan los derechos "truncados". "Tolerancia no es perdonar la vida a quienes proponen alternativas y tenerlos en un pequeño corral. El pluralismo es respetar el derecho a la alternancia y el voto de los militantes", ha resumido.

Quiso aclarar que considera compañeros a quienes comparten sus ideales entre los que se encuentran algunos socialistas que han dejado el partido y otros que no. De estos últimos dijo que ocupan cargos y esperan a dar cuentas de su trabajo y otros "otros tiempos". De igual forma subrayó que no se siente compañero de aquellos que han "perpetrado la suplantación de las direcciones de Tenerife y Santa Cruz". Recordó Pérez que la asamblea de la capital respaldó su candidatura en el proceso de primarias.

En esta línea tildó de "injusticia excepcional" la supresión de las direcciones y afirmó que no tomó la decisión de dejar su acta tras perder las primarias porque no quería precipitarse. Añadió que se solicitó "auxilio" a los tribunales de justicia ante una medida que buscaba "imponer candidaturas para emprender un cambio de rumbo". "Ahora se salen con la suya quienes lo perpetraron", ha zanjado.

Sobre una hipotética candidatura conjunta entre 'Socialistas por Tenerife' y Nueva Canarias, recalcó que su preocupación no es la de participar en la vida institucional. Añadió sobre una propuesta de Román Rodríguez que si se ha producido él no ha tomado la iniciativa.

MOCIÓN DE CENSURA

De igual forma, cuestionó Pérez que la dirección regional no haya impuesto su agenda al gobierno en minoría de CC. Apuntó que no se ha hecho valer la "representatividad" y que se ha limitado a la reforma del REF, asunto que tildó de "importante, pero no más que la educación o los asuntos sociales".

Asimismo se preguntó por qué no se ha presentado una moción de censura en la Cámara Legislativa cuando ello provocaría un debate con protagonismo del candidato alternativo propuesto por el PSOE después de que la sociedad haya suspendido en reiteradas ocasiones al Gobierno de Canarias. Aquí expuso que la razón puede estar en el "temor" a que se escenifique el entendimiento entre CC y PP y que suponga un "prólogo" de la nueva edición de "un pacto de la derecha".

Reclamó una dirección del PSC-PSOE que actúe con firmeza y no de forma timorata. "Hay que correr riesgos", subrayó el hasta este miércoles diputado que también indicó que la censura obligaría al PP a retratarse después de que haya intentado "hacerse el nuevo" y no admitir su responsabilidad en los malos gobiernos "encadenados" de la Comunidad Autónoma.

Por último, el socialista entregó un dossier de prensa en el que se recoge su actividad en los últimos años y que consta de más de 150 páginas. Aprovechó para agradecer la confianza que en su día le trasladó Juan Fernando López Aguilar.

EL PERFIL

Santiago Pérez es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, a donde regresará a tiempo completo. Asimismo ha sido concejal del Ayuntamiento de La Laguna y vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife.

De igual forma, ha ocupado la Dirección General de Desarrollo Autonómico del Gobierno de Canarias y un escaño como Senador por la isla de Tenerife entre los años 1990 y 2000, desempeñando las funciones de Secretario General y de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, así como la de portavoz socialista en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.

En el ámbito del Partido Socialista, fue secretario general de los socialistas tinerfeños y, en diversas etapas, miembro de la Ejecutiva del PSC-PSOE. Asimismo ha sido portavoz del grupo socialista canario en 2008. También ha sido diputado del Parlamento de Canarias en las legislaturas I, VI, y VII.