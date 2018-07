De la Serna (PP): "En política se puede tener clase, mucha clase o como Mariano Rajoy; un señor con mayúsculas"

Publicado 02/07/2018 14:26:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Fomento del PP Íñigo de la Serna ha defendido este lunes que en "política se puede tener clase, mucha clase o como Mariano Rajoy", al que calificó de un "señor con mayúsculas".

Para el ex ministro, que acudió a Las Palmas de Gran Canaria dentro de la campaña de apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría para presidir el PP, Rajoy está "dando un ejemplo a toda España" al volver a su trabajo como registrador de la propiedad.

Así, reivindicó la figura del ex presidente del Gobierno, al que calificó de "persona abierta" y resaltó por "garantizar la unidad" del partido, donde ha "dejado un gran legado".

"NO ME GUSTA HABLAR DE RENOVACIÓN, SINO DE FORTALECIMIENTO"

De la Serna dijo que "no" le "gusta demasiado" hablar de "renovación" del partido y de si unos representan o no la continuidad dentro del mismo, sino que prefiere hablar de "fortalecimiento del PP".

"Rajoy nos dejó un gran legado, un partido unido, que ha ganado elecciones, con principios, y eso no lo podemos dilapidar. Nadie debería hablar de continuidad o no continuidad del PP de Rajoy. Tenemos que seguir avanzando, pero estamos enormemente satisfechos de quien dio la vida por el PP [en referencia a Rajoy]", agregó.

"SORAYA ES INCÓMODA PARA Cs"

Por último, De la Serna dijo que la ex vicepresidenta es la persona que puede recuperar votantes que marcharon a Ciudadanos, motivo por el que cree que a "Cs no le gusta su candidatura". "Ella es incómoda para Ciudadanos, no les gusta", dijo.

Así, concluyó asegurando "nadie se puede sentir incómodo" con lo defendido por la candidatura de Sáenz de Santamaría y dijo que ella tiene "capacidad, ilusión, ganas y valentía" para llevar a cabo la tarea no solo de presidir el PP sino de ser la próxima presidenta del Gobierno.