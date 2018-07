Soria (PP) advierte de que Rajoy no tomará ninguna medida hasta no conocer el estado de las cuentas estatales

Actualizado 06/12/2011 17:02:14 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias y diputado electo, José Manuel Soria, ha advertido de que el futuro Gobierno de Mariano Rajoy no tomará ninguna medida hasta no conocer el estado en el que ha dejado las cuentas del Estado el Partido Socialista.

En declaraciones a los medios, José Manuel Soria ha señalado que lo primero que hará el nuevo Ejecutivo será ver cuál es el estado real de estas cuentas y comprobar cuánto dinero hay disponible para poder gastar el próximo año. A partir de ahí, añadió, se podrá elaborar un presupuesto de ingresos y gastos.

No obstante, el líder de los populares canarios ha hecho hincapié en que hasta que el Gobierno de Rajoy no sepa cuál es el déficit público existente, no se podrá saber cuáles serán las primeras medidas que se apliquen desde el Ejecutivo.

Respecto al acuerdo que han tomado este lunes Nicolas Sarkozy y Angela Merkel para reformar los Tratados de la UE, José Manuel Soria no cree que éste pueda afectar de forma negativa a Canarias, pues el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea establece que el archipiélago es una de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE.

No obstante, sí ha destacado la importancia del acuerdo que pueda surgir de la cumbre del 9 de diciembre, ya que "va a suponer que las reglas del juego hay que afianzarlas" y que "hay que coordinar más la política económica común", en tanto en cuanto "no puede basarse todo en una única política monetaria". "Por tanto, toca coordinar la política fiscal y presupuestaria y, sobre todo, si hay unas reglas del juego, cumplirlas. En este sentido, España va a estar en la primera línea de cumplimiento de esas reglas", recalcó.

Por último, y con motivo del 33 aniversario de la Constitución Española, Soria ha resaltado que la Carta Magna ha posibilitado "una convivencia en paz, exceptuando el gravísimo problema del terrorismo", de ahí que "deba continuar siendo nuestra norma básica y fundamental".

Sin embargo, el líder popular cree que debe ser sometida a "algunas modificaciones y retoques", tal se ha demostrado recientemente con la modificación constitucional para limitar el déficit público acorde con los nuevos tiempos que corren en Europa y en España.