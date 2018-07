Taboo actúa en el Winter Music Festival de Tenerife con el objetivo de recuperar sus raíces latinas

Actualizado 06/12/2011 16:30:36 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jaime Luis Gómez, conocido artísticamente como Taboo y por formar parte de Black Eyed Peas, actuará este miércoles en el Winter Music Festival de Tenerife, donde se subirá al escenario con el único objetivo de conectar con el público latino.

En una rueda de prensa, Taboo ha dicho estar cansado de que le identifiquen por sus rasgos como "el asiático o el filipino" de Black Eyed Peas, de ahí que se haya propuesto no olvidar cuál es su origen, pues sus padres son de México, y conectar así con la gente de su tierra, por lo que ha pedido el apoyo de su "gente" para que le puedan conocer al margen de BEP.

Taboo llega a Tenerife en medio de su gira europea, lo que supone "una oportunidad" para que todas aquellas personas a las que les gusta la música de Black Eyed Peas le vean por vez primera como solista y como dj, pues, según él, ha llegado su "tiempo".

Black Eyed Peas estará alejado de los escenarios durante los próximos dos años y durante ese periodo Taboo ha decidido hacer su música en solitario. En estos momentos se encuentra trabajando en el que será su primer disco, en el que colabora con otros artistas latinos como Paulina Rubio, todo un honor para el cantante mejicano, pues en su opinión es "la reina de México".

Además ha trabajado en este disco con el cantautor puertorriqueño Sie7e, recién galardonado con el Latin Grammy al mejor artista nuevo, aunque el sueño de Taboo es poder colaborar también con otros artistas y grupos como Maná, Marco Antonio Solís, Calle 13, Juanes --que ya ha colaborado con Black Eyed Peas-- o el dj Alex Gaudino.

El próximo trabajo de Taboo, tal y como anunciado él mismo, verá la luz si hay suerte a lo largo del año 2012, aunque también podría darse el caso de que su lanzamiento no tenga lugar hasta 2013. En él, deja de lado el rap para centrarse más en la canción en castellano. Sin embargo, el público no verá en este disco influencias de la música española, pues tal y como explicó el cantante mejicano, sólo conoce el flamenco, ya que desde Los Ángeles no ha podido conocer a otros cantantes o grupos españoles.

WINTER MUSIC FESTIVAL

La Plaza del Cristo de San Cristóbal de La Laguna acogerá este miércoles el Winter Music Festival Tenerife, la gran cita con la música electrónica cuyo cartel encabezan el superventas Juan Magán (nominado a los Grammy Latino) y Taboo.

El cartel del Winter Music Festival, que busca convertirse en un referente internacional de la música electrónica, lo completan Alex Gaudino (número uno en Billboard), Roachman (maestro británico del underground), el músico británico Leon, Josepo (Colectivo We Love Asere) y los dj canarios Jonay, Darío, Jacobo Padilla y Héctor Couto.

La organización abrirá las puertas desde las 17.00 horas para facilitar el acceso escalonado del público y la taquilla del recinto estará operativa desde las 12.00 horas de este miércoles. El Festival se prolongará hasta las 02.00 horas. De esta forma, la organización ha recortado la duración de las actuaciones para reducir al máximo las posibles molestias a los vecinos y a petición del Ayuntamiento de La Laguna.