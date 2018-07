El Teatro Leal (Tenerife) revisa el lado cómico de la vida de la mano de Quequé y Oswaldo Digón

Actualizado 31/03/2012 18:35:28 CET

Quequé, humorista de El Club de la Comedia, junto con su homólogo Oswaldo Digón, estarán en Canarias para ofrecer una gira por las islas dentro de la cual actuarán el viernes 20 de abril en el Teatro Leal de La Laguna (Tenerife) a partir de las 21.00 horas.

El monólogo que ofrecerá Quequé gira en torno a los temas cotidianos, esos que alguna vez les han ocurrido a todos y que no hacen gracia hasta que saben que también les pasan a los demás, y que tratan "del amor, el sexo, las situaciones cotidianas, el sexo, la pareja, ir a Ikea, y el sexo, que no sé si lo he dicho", aclaró el artista.

Son tan cotidianas las historias que cuenta Quequé que pueden parecer un 'déjà vu' en versión humorística. "Son una reconciliación del ser humano consigo mismo, pues si no hay nada tan terapeútico como reírse de uno mismo, reírse de otro, y con otro en este caso, es la fórmula perfecta para la felicidad", explica Quequé.

Al repaso por la vida diaria de un cómico que realizará Quequé se une la vuelta al pasado al que nos llevará Oswaldo Digón con su 'Historias de mi historia', una suerte de viaje a su infancia y a su adolescencia para recordar si tiempos pasados fueron mejores o no.

Digón rememora aquellos días de colegio, la Primera Comunión vestido de marinero, cuando quería ir de Spiderman, los primeros besos de la adolescencia y las primeras (y no únicas) borracheras, todo ello para hablar al público del amor, del amor a los amigos, a la familia, a la pareja... en busca, también, de la felicidad.

El precio de las entradas para este acto es a 15, 12, 10 y 8 euros y se pueden adquirir en www.generaltickets.com y en las taquillas del teatro. El espectáculo está organizado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna y forma parte del programa 'Las noches de El Club de la Comedia', que traerá a las islas algunos de los mejores humoristas de esta cantera de cómicos