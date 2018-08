Tenerife vuelve a acoger el taller de animación 'Bridging The Gap Animation Lab' con 11 proyectos

Publicado 20/07/2018 14:49:43 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 proyectos creados por jóvenes talentos de América Latina, España, Italia y Filipinas participan estos días en la cuarta edición del taller de animación internacional 'Bridging The Gap Animation Lab' (BTG), un laboratorio gestionado por expertos de la industria dirigido a jóvenes profesionales y estudiantes con talento.

El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, ha dado la bienvenida este viernes a los participantes en este proyecto, que por segunda vez se realiza en Tenerife.

"Bridging The Gap no es una iniciativa aislada sino que complementa la estrategia que desarrolla el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y su Film Commission y el Área Tenerife 2030, para potenciar el sector de la animación en la isla", comentó.

Bernabé ha recordado que, gracias a esta estrategia, "Tenerife cuenta con un potente ecosistema que ha permitido que en los últimos años se hayan asentado en la isla un total de siete empresas del sector que han generado en torno a los 200 empleos".

Por su parte, la codirectora de 'Bridging The Gap', Guadalupe Arensburg, ha explicado que "la idea es poder trabajar intensamente durante una semana con los participantes con el propósito de impulsar los proyectos de animación y crear sinergias".

Arensburg ha detallado que los proyectos seleccionados para esta nueva edición "fueron escogidos entre un total de 84 propuestas recibidas de 19 países e incluye 9 proyectos de series y 2 de largometrajes".

Organizada en el marco del Programa ACERCA de Capacitación para el Desarrollo en el sector cultural de la Cooperación Española con el principal patrocinio del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y de Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes con INtech Tenerife (Parque Científico y Tecnológico de Tenerife), esta iniciativa se propone fortalecer e impulsar a nivel internacional proyectos de animación provenientes de todo el mundo y facilitar la creación de colaboraciones y redes internacionales.

Acciones como el BTG, con la segunda edición en Tenerife, sitúan a la isla en el mapa mundial de la animación al tiempo que permite la formación de jóvenes talentos a nivel internacional con la asistencia de formadores de prestigio mundial.

PROYECTOS

La animación española estará representada por las series 'Millennials y cómo identificarlos', de Diego Porral Soldevilla y 'Princesa Greta de Kalamata', de Teresa y Salomé Rodríguez Hage, además del proyecto de largometraje 'El secreto de Capablanca' de Álvaro Castellanos, Alejandro Cruz e Irene Fernández.

Argentina, por su parte, cuenta con dos series: 'Las aventuras de Eloísa' de Ana Comes y 'Pandilla Tracking' de Juan Ángel Andino y Nahuel Poggi (en coproducción con Chile).

La lista de proyectos seleccionados se completa con las series 'Mechathlon' de Juan Diego León y Milton Guerrero (Perú); 'The Pleasefixers' de Ariel Arburola y Carlos Redondo (Costa Rica); 'Tally Molly' de Marta Gennari (Ecuador, Italia, Polonia); 'What Would Jesus Do?' de Andrea Cataño y Julián Hernández (Colombia); y 'Wooden Mirror' de Sergio Sanchez Navarro (Italia, España); y el largometraje 'Hayop Ka!' de David Liongoren (Filipinas).

Para su participación en el laboratorio, los participantes han recibido apoyos de empresas e instituciones como Ventana Sur; 3D Wire; U-tad, Film Development Council of the Philippines y del propio laboratorio.

Durante el laboratorio, los responsables de los proyectos recibirán diversas actividades de formación, networking y asesorías individuales de expertos internacionales para el fortalecimiento de sus proyectos. La actividad finalizará con una presentación (pitch) final de los proyectos participantes ante productores, compradores y televisiones.

La lista de expertos internacionales incluye a los productores Nicolas Schmerkin (Autour de Minuit, Francia) Manuel Cristóbal (Dragoia Media, España) y Risa Cohen (European Film Bonds - Dinamarca); los directores y animadores Jossie Malis (Zumbakamera, España) y Maroto (España), el guionista y asesor Carlos Bleycher (Chile), el consultor Paco Rodríguez (MTC, España), la agente de ventas Eleanor Coleman (Indie Sales, Francia), representantes de cadenas de TV y plataformas VoD como Guadalupe Arensburg (Movistar+, España) y Shamik Majumdar (The Walt Disney Company - Reino Unido).

Al 'pitch final' acudirán además los productores Iván Miñambres (Uniko) y Gerardo Álvarez (U-tad); el director creativo, creador de Pocoyó, Guillermo García Carsí; y Francisco Menéndez, CEO de la boutique legal especializada en el sector audiovisual y digital WELAW.

TENERIFE, SEDE DE BTG POR SEGUNDA VEZ

Desde su primera edición en 2015, BTG ha fortalecido e impulsado a nivel internacional 40 proyectos de largometrajes y series de animación de todo el mundo, muchos de los cuales continúan avanzando en su proceso de desarrollo y producción.

Esta será la segunda vez que BTG se organiza en Tenerife, reflejando la apuesta decidida que se está haciendo por la animación en la isla con el apoyo a actividades de formación como ésta, así como acogiendo eventos de referencia como los Premios Quirino y el Foro de Coproducción Iberoamericano de la Animación, atrayendo nuevas empresas y apoyando al floreciente sector local.

En esta edición el proyecto tinerfeño participante es la serie 'Princesa Greta de Kalamata' de Teresa y Salomé Rodríguez Hage.

La primera parte del laboratorio se desarrolla en el ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, en Granadilla de Abona, al sur de la isla. Por otro lado, las actividades en Santa Cruz tendrán lugar en Tf CoworkIN Dársena Pesquera y en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.