The Commitments muestra mañana su mejor soul al Auditorio de Tenerife

Actualizado 02/05/2009 10:43:34 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

The Commitments, el grupo surgido de la película del mismo título de Alan Parker, llega este domingo al Auditorio de Tenerife para interpretar los grandes clásicos del género, según informó en un comunicado el Cabildo tinerfeño.

El espectáculo tendrá lugar a las 21.00 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio y los clásicos soul de la película serán interpretados por una banda que cuenta entre sus miembros a Kenneth McCluskey (Derek "The Meatman" Scully) y Dick Massey (Billy "The Animal" Mooney) componentes originales de la película. Estarán acompañados por la banda Dublin's Saviours Of Soul.

Una gira mundial les llevó en, 1991, a recorrer diferentes rincones del mundo para promocionar la película de Alan Parker, una adaptación de la aclamada novela de Roddy Doyle. Después de esta gira, el grupo decidió parar, pero tras innumerables peticiones, en 1993 el grupo volvía a la carretera para tocar ese estilo tan especial bautizado como 'Dublín Soul'.

Desde entonces los conciertos de The Commitments se han convertido en una fiesta sin parangón y cada una de sus actuaciones una reivindicación de aquel espíritu tan bien plasmado en la película, y que reivindica la diversión y la amistad en clave de soul & blues, según informó el Cabildo. En sus directos tocan los clásicos que conforman la banda sonora de la película, canciones como 'Mustang Sally', 'Try A Little Tenderness', 'Mr. Pitiful', 'Destination Anywhere', 'Chains Of Fools', 'Take Me To The River' o 'In The Midnight Hour', entre otros.