TLP Tenerife acogerá una de las paradas oficiales del Circuito Tormenta

Publicado 13/07/2018 13:46:45 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El torneo 'Island of Legends' de TLP Tenerife 2018, en el que se enmarca la mejor competición de 'League of Legends' del festival, formará parte del Circuito Tormenta, un formato de competición patrocinado por Intel, Omen by HP y Domino's Pizza que conecta ocho torneos presenciales del país, convirtiéndolos en paradas oficiales y otorgando puntos a los jugadores y equipos.

TLP Tenerife 2018, organizado por Innova7 y el Cabildo de Tenerife a través del área Tenerife 2030 e Intech Tenerife, será testigo de la competición la próxima semana, tras las ediciones de RiftAnalyst Cup (Barcelona), Gamergy Open (Madrid) y DreamCup (Valencia).

Los equipos que más puntos acumulen durante la temporada competirán en la Gran Final, un evento presencial que ocurrirá a finales de año donde el ganador se alzará con el Trofeo del Circuito Tormenta. El torneo celebrado en la isla comenzará el 18 de julio y culminará el 20 de julio en el escenario principal de esports de TLP Tenerife 2018.

Muchos equipos canarios aprovecharon la oportunidad para participar e inscribirse desde el pasado 4 de julio y así conseguir los 2.200 euros que se reparten en premios y el viaje y estancia a la siguiente parada del circuito, la Madrid Open Cup, que tendrá lugar en la capital española del 29 al 30 de septiembre.

Marina Martín, coordinadora de gaming de TLP Tenerife 2018, ha asegurado que el nivel competitivo del evento "ha crecido exponencialmente a lo largo de las ediciones". El torneo 'Island of Legends' comenzó con un formato invitacional que enfrentaba a jugadores profesionales con los clasificados directos del evento, pero este año ha evolucionado para ser una de las paradas oficiales del Circuito Tormenta de Riot Games. El 'Island of Gamers Clash Royale Invitational' sí que mantendrá el sistema anterior, pero con el popular juego de Supercell.

"Llegar a ser una de las paradas oficiales del Circuito Tormenta es una muestra de que hay un buen nivel en la islas, ya que los equipos han pasado de ser amateurs a tener una presencia bastante importante en el panorama de los esports", concuerda Martín.

Uno de los inscritos es la formación de Movistar Riders Academy, ganadores del clasificatorio TLP LAN Experience y que consiguieron entrada para la zona TLP LAN Party, un requisito indispensable para poder participar en el 'Island of Legends' de TLP Tenerife 2018. Las inscripciones siguen abiertas en la página web del evento, pero el público podrá vivir el torneo en el Recinto Ferial de Tenerife o a través del canal de Twitch de la organización.

TLP Tenerife 2018 está organizada por la asociación para la difusión de las nuevas tecnologías Innova7 con la colaboración principal del Cabildo de Tenerife a través del área Tenerife 2030. El evento cuenta con el patrocinio de INtech Tenerife, Fundación Cepsa, Movistar, Consejería de Turismo del Cabildo de Tenerife, ASUS, Ordenadores Qi, Universidad de La Laguna, Última Informática, Globalan y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.