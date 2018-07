TLP Tenerife repartirá más de 30.000 euros en premios en competiciones de eSports

Publicado 11/07/2018 14:28:48 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

TLP Tenerife 2018 repartirá más de 30.000 euros en premios en los torneos de eSports que tendrán lugar en este evento, que alberga torneos oficiales del exitoso 'League of Legends', así como de 'Clash Royale', 'Hearthstone', 'FIFA 18', 'Overwatch', 'Counter Strike: Global Offensive', 'Super Smash Bros' y 'Tekken 7'. Estos torneos reúnen a los participantes a competir por llegar a ser los mejores en cada disciplina.

Este año tiene como objetivo repetir el éxito de la última edición con los 56.000 visitantes que pudieron participar en las diferentes actividades que TLP Tenerife ofrece. Entre ellas, los torneos son uno de los grandes reclamos del evento, donde tanto participantes como visitantes y equipos profesionales compiten en las diferentes disciplinas de distintos juegos que colman las competiciones más habituales del panorama de los esports.

TLP Tenerife 2018 será escenario de la final europea universitaria del título 'League of Legends', donde once equipos finalistas de entre las más de 500 universidades que han participado buscarán llegar a ser el mejor equipo universitario de Europa. Son 55 jugadores europeos en representación de sus países y ligas nacionales los que competirán en el llamado University Esports Masters entre los días 16 y 19 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife.

El también reconocido juego de móviles 'Clash Royale' también tendrá su espacio con el torneo Island of Gamers Clash Royale Invitational. En él, reconocidos jugadores del juego en España han sido invitados al torneo para competir contra miembros de las formaciones de TLP Tenerife 2018. Jugadores como Marieteee del equipo KIYF, PouLegion de Team Queso, Peke de Arctic Gaming, Michifu de Movistar Riders, Aaronpp14 del equipo Team Heretics Academy y Destru de Vodafone Giants, entre otros, se verán a los mandos de poder llegar a llevarse el primer premio de 1.500 euros.

Con el fin de encontrar al jugador más completo de TLP Tenerife 2018, el torneo TOP of TLP by Ordenadores Qi reúne diferentes juegos de multitud de géneros como 'Rocket League', 'DragonBall FighterZ', el clásico 'Donkey Kong' de la consola NES, 'Heroes of Storm' y el 'Battle Royale PlayerUnknown's Battlegrounds' en un único torneo. En una final con juegos aún por desvelar, podrán luchar por obtener premios valorados en un total de 4.000 euros que incluyen hardware gaming.

Durante las noches del evento tampoco faltarán torneos llamados Night Lan. Los participantes de TLP Tenerife 2018 podrán mostrar sus habilidades en juegos como el famoso título rítmico 'OSU!', el fenómeno de masas 'Fortnite', el ya clásico juego de estrategia 'Age of Empires II HD' y 'Left 4 Dead II'.