Un 92,2 por ciento de mujeres se beneficia de las pensiones de viudedad en La Rioja frente al 7,75 por ciento de hombres

Publicado 30/07/2018 13:12:19 CET

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres riojanas, con un 92,2 por ciento frente al 7,75 de los riojanos, se ven mayormente beneficiadas de las pensiones de viudedad en La Rioja, cifras similares presentes a nivel nacional, donde existen 2.360.997 pensiones de viudedad. En concreto, La Rioja cuenta con 16.156 pensiones de este tipo, el 23,41 por ciento del total, las cuales tienen un importe medio de 645 euros.

Tras el Real Decreto que el Partido Popular dejó preparado, tal como ha explicado esta mañana su diputada nacional en la región, Mar Cotelo, en enero de 2019 las bases de recuperación de las pensiones de viudedad se incrementarán en ocho puntos hasta llegar al 60 por ciento.

Tras la subida del 2,75 por ciento para 2.425.422 pensiones mínimas, 324.434 pensiones de SOVI y 548.000 pensiones no contributivas establecida por el PP, la Seguridad Social ha realizado un abono para pagar la diferencia entre el 0,25 por ciento de incremento aprobado en enero y este 2,75, el cual supondrá un aumento del 1,6 por ciento para el conjunto de las pensiones y del 3 por ciento para las mínimas, no contributivas y las de SOVI.

Entre las condiciones que el Partido Popular establece para acogerse a las pensiones de viudedad están el tener 65 años o más, no tener derecho a otra pensión nacional o extranjera, no recibir ingresos de trabajo ni por cuenta propia o ajena, no tener rendimientos de capital, actividad económica o ganancia patrimonial, teniendo en cuanta que no puede superar el límite de IRPF que cada año se establece, estimado este año en 7.347,99 euros.

"Si las pensiones suben, si en España se ha concedido que se tenga una semana más por permiso de paternidad, si el salario de los funcionarios se ha incrementado y si hay rebajas en el IRPF, es gracias a la gestión de los presupuestos que dejó aprobados el PP", asegura Cotelo.

En última instancia, la diputada nacional del Partido Popular de La Rioja ha asegurado que seguirán "trabajando con rigor y responsabilidad para mantener un sistema de pensiones público, solidario, contributivo, suficiente y sostenible".