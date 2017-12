Abel Martínez trabajará "por avivar la llama de los jóvenes desilusionados" y continuar con el proyecto socialista

Publicado 23/12/2017 13:38:20 CET

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general de las JJSS de La Rioja, Abel Martínez, afronta su nuevo cargo con el objetivo principal de "avivar la llama de los jóvenes socialistas" y "limar las asperezas de aquellos que están desilusionados" para continuar con el proyecto socialista.

Abel Martínez ha realizado este sábado su primer discurso como secretario general de la organización tras su elección en el XIII Congreso ordinario de JJSS La Rioja donde ha resultado elegido con el apoyo del 96 por ciento de los votos emitidos.

Tras presentar a su equipo, Abel Martínez ha asegurado que trabajará "por la transformación de la sociedad" porque los jóvenes son "los verdaderos promotores del cambio".

Así, ha defendido, "mi compromiso es claro, quiero expandir la organización en La Rioja, crear agrupaciones en todas las cabeceras de comarca y acercar a los jóvenes al proyecto socialista".

Todo porque "esta comunidad necesita un cambio y no quiere un Gobierno que no sepa hacer política ni responder a los problemas de los riojanos. Hoy me entrego a esta organización con una gran ilusión, un maravilloso equipo y muchas ganas para defender al PSOE".

"ORGULLO DE PERTENECER AL PSOE"

Durante el acto también ha tomado la palabra el secretario general de las JJSS de La Rioja saliente, Raúl Díaz, quien ha recordado que, tras siete años en el cargo, "hemos hecho frente, a nuestro ritmo, todos los retos que se nos han puesto por delante".

"Somos jóvenes rebeldes que queremos otra manera de hacer las cosas porque, finalmente, todo compensa y gracias a nuestro trabajo hemos incorporado asuntos muy importantes en la agenda política riojana como nuestras denuncias por el problema del exilio juvenil riojano o las escasas ayudas directas a la emancipación y el alquiler joven".

"Hoy quiero reivindicar el orgullo de pertenecer al PSOE, nuestra lucha por construirnos el futuro", ha finalizado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha querido cerrar el acto recordando que "las juventudes socialistas dais prestigio al PSOE" y, por ello, Abel Martínez "contará con todo nuestro apoyo" porque "los jóvenes riojanos son los que garantizarán el futuro de La Rioja".