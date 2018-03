Abogado niega haber participado en redacción del PGM de Villamediana y dice que Justicia ha avalado procedimientos

Actualizado 16/03/2018 14:05:09 CET

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

El abogado Javier Barinaga ha negado está mañana haber participado en la redacción del Plan General Municipal de Villamediana, si bien ha apuntado que "como letrado externo" del consistorio villametrense ha intervenido en el asesoramiento al municipio en algunos procedimientos urbanísticos, que ha recordado, han sido "avalados por los Tribunales".

Barinaga ha comparecido en el Parlamento riojano ante la Comisión de Investigación sobre la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Villamediana de Iregua por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTUR) el 7 de junio de 2013.

Al inicio de su intervención, el abogado ha mostrado su malestar a la Comisión por no haber podido cambiar su día de comparecencia, ya que tenía compromisos laborales importantes, por lo que no descarta denunciar este asunto ante el Consejo general de la Abogacía.

Ha recordado, preguntado por el diputado de Ciudadanos, David Vallejo, que "no he sido el representante legal, sino que he sido el letrado externo" del Ayuntamiento de Villamediana, con el que ha dicho haber trabajado más de una década, sobre todo en "procedimientos judiciales, y en algún informe ocasional que se nos ha podido pedir".

En este punto, también ha recordado que con la entrada de la nueva Corporación, con el PSOE a la cabeza, hace algo más de un año, "se decidió dejar de trabajar con nuestro despacho en la defensa de procedimientos judiciales, incluso con los que estaban en tramitación", si bien posteriormente reconsideraron la medida y su despacho continuó al frente de los procedimientos en marcha.

En su intervención, Barinaga ha insistido en que "no he intervenido en un solo procedimiento judicial que afecte al Plan General", al tiempo que ha señalado que no ha actuado en ningún proceso "en contra" del Ayuntamiento de Villamediana.

"AVALADO POR TRIBUNALES"

En otro momento de su comparecencia, preguntado por la diputada de 'Podemos', Natalia Rodríguez, sobre la actuación del excalcalde, Tomás Santolaya, el abogado ha indicado que "el procedimiento penal" sobre éste "está sobreseído, que no es firme, pero lo será".

Además, Barinaga ha recordado que a él le "encargaron unos trabajos" y para ello "me basé en un expediente administrativo que existía", para a continuación recordar que la "actuación del Ayuntamiento ha sido avalado por los Tribunales".

Finalmente, la diputada de 'Podemos' le ha pedido una opinión sobre una de las cuestiones, a lo que el abogado le ha espetado que "mis opiniones las cobro, por lo que si usted quiere viene a mi despacho, yo le hago un informe y se lo cobro", porque "yo vengo a hablar de unos hechos".

Por otra parte, y cuestionado por el diputado socialista, Francisco Ocón, ha negado haber representado ni al expresidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, ni a su mujer, para a continuación indicar que "no voy a dar un reporte de quién son mis clientes, y yo lo que puedo hablar de los hechos siempre y cuando no afecten a la privacidad".

En su intervención, Ocón ha señalado que "tiene tela" que el expresidente Sanz en "sede parlamentaria" reconoció los hechos llegando a decir que había "más de 700 viviendas ilegales en Villamediana".

Por su parte, Barinaga ha apuntado que en su momento el informe que se le pide que "está avalado por la sentencia del TSJR, no se me pide para una persona concreta, sino si tiene incidencia o no en ese expediente o en otro la existencia de un Plan".

El diputado del PP, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado que se la Comisión "se esté convirtiendo en un circo" en el que "solamente se busque sembrar la sospecha permanente de que la actuación está llena de ilegalidades".