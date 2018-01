Acordado un estudio como "paso previo" a introducir la educación de cero a tres años en el ámbito público

Publicado 25/01/2018 14:36:23 CET

Podemos apoyará reducir el suelo de la presidenta del Parlamento en 16.000 euros

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Ana Carmen Sainz, ha informado hoy de que, a instancias de este grupo, se ha acordado un estudio de la población de cero a tres años como "paso previo" para introducir la Educación Infantil de primer ciclo en el ámbito público.

En declaraciones a Europa Press, Sainz ha valorado las enmiendas que Podemos ha consensuado con el resto de grupos políticos, en comisión, antes de llegar a la aprobación, mañana viernes 26 de enero, de los Presupuestos Generales de La Rioja y la Ley de Medidas Fiscales.

Ha subrayado el "estudio de la población" de cero a tres años, aprobado junto con PSOE y Ciudadanos, del mismo modo que "casi un millón de euros" en carreteras, entre las que ha citado la del municipio de Canales; o el Centro de Salud de Alberite.

También, 700.000 euros para eliminar restos leñosos de los bosques, con el objetivo de prevenir incendios; y 100.000 para poner en marcha la figura de agentes de igualdad.

Preguntada por la enmienda transaccional pactada entre PSOE y Ciudadanos que rebajará el sueldo de la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes González, en 16.000 euros, ha afirmado que "en principio" Podemos la va a apoyar, aunque no haya querido formar parte de la transaccional.

La enmienda busca que el sueldo de González se equipare a un portavoz parlamentario con dedicación exclusiva, lo que supone pasar de cobrar 70.398 euros a 53.502.

Aunque la van a apoyar, Podemos advierte de que "ese no es el debate" porque "no se trata de si la presidente del Parlamento cobra mucho, o si se merece el sueldo o no", sino de "abordar la profesionalización" del Parlamento, con diputados que se dediquen a su trabajo en el escaño con dedicación profesional.

En este sentido, ha recordado que PSOE y Ciudadanos, a través de un acuerdo en mesa, han pactado 1,7 millones de euros para la profesionalización de los diputados; aunque, en realidad, quieren hacerlo "en la próxima legislatura".

"No entiendo", ha dicho, "por qué lo aprueban ahora si no lo van a poner ya en marcha". A su juicio, "no quieren hablar de la profesionalización y sacan lo de la presidenta".