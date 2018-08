Agosto Clandestino dedica la jornada del jueves al público infantil y familiar con cuentacuentos y paseos por Logroño

Publicado 25/07/2018 10:00:45 CET

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival #AgostoClandestino dedica la jornada de mañana jueves al público infantil y familiar y propone cuenta cuentos y paseos por la ciudad.

Así, la Librería Santos Ochoa acogerá el cuentacuento poético basado en 'El viejo y la margarita' de Roberto Aliaga y Raúl Guridi con tres pases a los 18,30, 19 y 19,30 horas.

Además, esa misma tarde se celebrarán paseos por las calles del Casco Antiguo de la ciudad de Logroño bajo el título '¿La calle es un poema?', con pases a las 18,30 horas, para público familiar, y 20,30 horas para público adulto.

Los cuentos infantiles son una buena manera de inculcar a nuestros hijos e hijas valores y conocimiento. Los cuentos cortos para leer a las niñas y niños sirven para transmitir valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto, son esenciales para un sano desarrollo de los más pequeños.

En el cuentacuento poético en Santos Ochoa no es necesario inscribirse y es gratuito. Se centrará en 'El viejo y la margarita', de Roberto Aliaga y Raúl Guridi. Escribe Olga Vives sobre este libro que "cada mañana el viejo salía al jardín con una silla y se sentaba frente a su margarita. Un día se dio cuenta de que su flor no le escuchaba y, al acercarse a ella, vio que sus hojas estaban llenas de pulgón".

"Corrió hacia la biblioteca para buscar en algún libro la solución a su problema. Y la encontró. Entonces, llenó su jardín de mariquitas y se fue a dormir porque estaba seguro que ellas acabarían comiendo el pulgón", añade.

"Al día siguiente -finaliza-, las mariquitas se habían comido el pulgón, pero había tantas que no podía ver su margarita. Ahora tenía que buscar una nueva solución. Al final, la encontrará en los búhos, que se comerán a los escorpiones, que se comieron a las mariquitas, que se comieron el pulgón".

Una historia llena de matices, para descubrir y compartir con los más pequeños, de lecciones expuestas de manera sencilla y de ternura. Una hermosa historia de amor y respeto a las plantas, a la naturaleza; una lección de tesón para no dejar de buscar, porque, a veces, lo que perseguimos no aparece a la primera y no podemos desanimarnos.

Un ejemplo de lo importante que es cuidar a los demás, hacer una parón y observar, porque en estos tiempos que corren hemos olvidado mirar y escuchar; una ventana abierta al mundo del conocimiento que desprenden los libros y el buen hacer de las bibliotecas.

Y todo ello acompañado de unas ilustraciones sencillas, de contornos finos, pero llenas de movimiento, de expresión, de dulzura, de sentimientos.

En cuanto al paseo guiado, bajo el lema '¿La calle es un poema?' -es necesario apuntarse llamando a 670 531 534 o enviando un email a info@zarandula.com- será un recorrido en el que se podrá ejercitar la contemplación, la disposición y la pregunta.

Se trata de un recorrido "mapa emocional" por las calles del Casco Antiguo de la ciudad de Logroño descubriendo las relaciones entre las personas, los momentos y los poemas.

La calle, el espacio público es lo que nosotros queremos que sea. Os proponemos una reinterpretación de los lugares comunes desde una mirada poética. Además, se podrá visitar la calle con las intervenciones poéticas durante el festival Agosto Clandestino.

La situación será calle Rúa Vieja, calle Barriocepo, Plaza del Parlamento y Revellín, con salida en el Puente de Piedra con la rotonda de la calle Norte.

Equipo Zarándula es el equipo que se encarga de didáctica del arte, dentro del proyecto de creación de cultura que llamamos Zarándula Comunicación Cultural. Tiene como objetivo principal generar experiencias significativas en torno al objeto artístico.