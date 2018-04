Alonso: "Jamás, en mis tres décadas de carrera profesional, he recibido presiones para adoptar decisiones ilegales"

Publicado 20/04/2018 12:53:36 CET

El director general de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso, ha afirmado que "jamás, en mis tres décadas de carrera profesional, he recibido presiones al objeto de adoptar decisiones ilegales", y en el caso del Plan General Municipal de Villamediana "por supuesto, tampoco recibí ninguna llamada directa".

Alonso ha comparecido esta mañana en la Comisión de Investigación del Parlamento de La Rioja que busca aclarar la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Villamediana por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) el 7 de junio de 2013.

El director general ha señalado que en la tramitación de dicho Plan "era vocal de la Comisión Permanente de la COTUR, por lo que el 31 de mayo de 2013, asistí a la sesión por la que por unanimidad se adoptó el acuerdo de elevar el pleno este expediente para su aprobación definitiva, una vez se subsanaran los errores materiales, correcciones, indicados en los informes sectoriales emitidos".

Un pleno, que el 7 de junio, una vez subsanados estas deficiencias dio el visto bueno, sin que posteriormente "fuera impugnado", de ahí que sea, según ha señalado un Plan "válido" para el municipio. A preguntas de la oposición, acerca de si fue "irregular" el hecho de incluir sectores dispersos - entre ellos, el que ubicaba el chalet del entonces presidente del Gobierno, Pedro Sanz, ha señalado que es "perfectamente regular", así como que este tipo de figuras "están amparados por la Ley".

Por otra parte, y cuestionado por 'Podemos' sobre las competencias que tenía el arquitecto que realizó el Plan, Alonso ha dicho que un arquitecto por su propia carrera "tiene competencia, sea o no funcionario, para emitir un informe de planeamiento". No obstante, ha señalado que esa no era el objeto de su comparecencia, sino que el informaba de los trámites seguidos desde la Permanente de la COTUR "de donde era vocal en ese periodo, y nos limitábamos a ver que si el planeamiento era correcto, y luego elevarlo al pleno".

Finalmente, la diputada de la formación 'morada', Natalia Rodríguez Valladolid, ha indicado que en Villamediana es "llamativo" que Sanz "de contar con una caseta de aperos haya pasado a tener 567 metros cuadrados edificados". Las dudas las ha sembrado también en su intervención el parlamentario socialista, Francisco Ocón, sobre todo con la inclusión del sector disperso de Sanz.

El último en tomar la palabra ha sido el diputado del PP, Jesús Ángel Garrido, quien ha reconocido que la tramitación del Plan General de Villamediana fue un proceso "difícil y costoso", pero que se realizó "cumpliendo escrupulosamente la normativa urbanística y los procedimientos establecidos". Para concluir ha preguntado a Alonso si "por su conocimiento y por la tramitación, puede decir que se ajusta a la legalidad la aprobación del Plan General de Villamediana", a lo que el director general ha respondido que "en lo que a mi concierne es correcto, y se ajusta perfectamente".