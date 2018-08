Amigos de la Tierra La Rioja pide a los cazadores que no cacen Tórtola común debido a su importante descenso poblacional

Publicado 18/08/2018 10:20:20 CET

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja pide en una nota de prensa a los cazadores que no cacen Tórtola común "debido a su importante descenso poblacional".

Nuevamente en la Orden de Vedas 2018/2019 se contempla para el período de la media veda la caza del tórtola común, que va desde el 15 de agosto al 9 de septiembre, autorizándose 5 ejemplares por cazador.

Según informan desde Amigos de la Tierra, desde 1998 y debido a múltiples factores como los herbicidas, la intensificación agrícola o la pérdida de hábitats se ha producido un descenso del 30% en la población de esta especie en nuestro país. La situación "es realmente muy seria como para no adoptar medidas con este descenso poblacional tan importante". De hecho, se ha incluido en el Libro Rojo de Aves en la categoría de "vulnerable".

Desde la UE se ha puesto en marcha plan de acción para la tórtola europea pero, "al no obligarse de forma legal ni transponerse a ninguna normativa, gobiernos regionales como el riojano no están obligados a contemplar la moratoria de la caza de esta especie que propone la UE". El Gobierno de Canarias se ha sumado a la moratoria junto con Asturias y Cantabria, donde no estaba autorizada su caza.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja "pedimos a los cazadores que no cacen esta especie debido a su alarmante descenso poblacional, y reclamamos al Gobierno de La Rioja que aplique la moratoria de la caza de esta especie en las nuevas órdenes de veda".