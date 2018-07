Blanco dice que "una vez ganada la batalla contra el terror, hay que ganar la del relato de víctimas y verdugos"

Actualizado 18/06/2018 10:38:36 CET

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, ha afirmado esta mañana que "una vez ganada la batalla contra el terror, ahora tenemos que ganar la batalla del relato que hable de víctimas y verdugos". Un relato que "hable de verdad, de memoria, de dignidad y de justicia", que "deje bien claro que todas y cada una de las víctimas del terrorismo era víctimas inocentes".

Blanco ha realizado estas manifestaciones antes de participar, en la Universidad de La Rioja (UR), en la jornada 'Análisis sobre el terrorismo nacional e internacional', que han inaugurado, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. Ha destacado el "compromiso" de la Universidad de La Rioja "con la dignidad, la justicia y con la memoria de las víctimas del terrorismo", que ha extendido igualmente al Gobierno riojano.

Mari Mar Blanco ha asegurado que desde la FVT "tenemos el claro objetivo que los que han hecho tanto daño no reescriban la historia a su antojo; no cuenten la verdad que ellos quieren contar; no cuente la verdad que todos sabemos que es una verdad basada en la equidistancia, en la ambigüedad, en la neutralidad, incluso en el paso rápido de página, pero sin memoria".

Por ello, ha señalado que desde su entidad "tenemos el objetivo de ganar, no como víctimas, sino como sociedad democrática, en el que el Estado de Derecho tiene que ganar". "Hemos ganado la batalla contra el terror, y ahora tenemos que ganar la batalla del relato que hable de víctimas y verdugos, ese relato que hable de verdad, de memoria, dignidad y justicia, que deje bien claro que todas y cada una de las víctimas del terrorismo eran víctimas inocentes, e independiente del ámbito de donde desarrollasen su trabajo, ante todo eran personas inocente, que trabajaban por el compromiso de la libertad, el de la convivencia democrática y la defensa de nuestro país".

Blanco ha insistido en que "queremos ganar la batalla del relato" y para ello además de charlas en colegios es "importante entrar en la universidad" para que los estudiantes conozcan "la verdad de lo que ha ocurrido en la historia de la democracia". Con estas jornada "queremos trasladar lo que hemos sufrido, de manera directa, muchas familias, pero también, de manera indirecta, la mayoría de los españoles, con el miedo a sufrir un atentado terrorista, tanto en los 'años del plomo' o en los 90, donde ETA atentaba de manera indiscriminada, en el que les daba igual asesinar a niños, mujeres o de cualquiera que pasara por la calle".

TERRORISMO YIHADISTA

En este punto, la presidenta de la FVT ha señalado que también "hay que hablar de otro problema que nos afecta estos días, como es el terrorismo yihadista, que es internacional, y por el que cualquier país está expuesto, porque ninguno es inmune al terror". De ahí, que haya abogado por "la unidad de todos los países y por mantener el mismo discurso de víctimas y verdugos", buscando "establecer la mejor estrategia que evite que suframos atentados como el de Madrid, del 11 de marzo, o los del año pasado en Barcelona y Cambrils".

Para ello, Blanco ha indicado, finalmente, que es importante "seguir trabajando, manteniendo la guardia, pero trabajando desde la unidad para derrotar a este tipo de terrorismo, para que nadie pueda poner en peligro nuestra convivencia democrática y nuestra libertad".

Por su parte, el director de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha indicado que se ha buscado en la jornada en Logroño que "la voz de las víctimas llegue a la sociedad". Ha recordado que "hay jóvenes de alrededor de 25 años o menos que no han tenido vivencias personales de terrorismo, por lo que no tienen un conocimiento directo de lo que ha supuesto esta amenaza para la sociedad española y el sufrimiento que ha causado, por lo que tenemos que conseguir que conozcan que ha sido una de las principales amenazas desde la Transición a la Democracia".

Además, Domínguez ha indicado que "tenemos una generación adulta que puede tener la tentación de pasar página, de considerar que es historia pasada, algo que puede ser comprensible de manera individual, pero como sociedad no podemos olvidarnos de lo que ha ocurrido y hay que hacer una memoria que deslegitime el terrorismo pasado porque es la mejor manera de garantizar que en el futuro no tengamos una generación que tenga la tentación de utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos".