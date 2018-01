Maillo advierte que el artículo 155 se mantendrá en Cataluña "mientras no haya un Gobierno de verdad"

Publicado 29/01/2018 21:30:06 CET

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que el artículo 115 "se mantendrá en Cataluña mientras no haya un gobierno de verdad en Cataluña que respete las leyes". Además, ha afirmado que "mañana y pasado Puigdemont solo tiene dos opciones; o ser un preso o ser un prófugo, pero no puede ser presidente de la Generalitat", porque "el camino de Puigdemont ha llegado a su final".

Ha recordado que estos días "se ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional, que de no haberse presentado, mañana Puigdemont podría ser presidente". "Afortunadamente tenemos un Gobierno, con unos apoyos que se tambalean bastante, porque tienen bastante de desleal por parte de algunos, pero que sobre todo con el apoyo del conjunto de los ciudadanos, ha sido capaz de hacer frente a ese desafío y presentar ese recurso y dar una solución a un grave problema que teníamos encima de la mesa", ha añadido.

Martínez- Maillo ha realizado estas manifestaciones en su intervención en un acto del PP de La Rioja sobre el reto demográfico, que se ha desarrollado en Logroño, y en el que también han intervenido el presidente del PP riojano, José Ignacio Ceniceros, la secretaria general, María Martín, y la alcaldesa de la capital, Cuca Gamarra.

El coordinador general de los 'populares' ha advertido también al presidente del Parlament, Roger Torrent, que en caso de que "quiera desobedecer las normas, ya sabe lo que le pasó a Forcadell", y es que, ha afirmado que "no puede ser que un político esté por encima de las leyes, sino que está obligado a su cumplimiento escrupuloso".

En su intervención, Martínez-Maillo ha destacado la responsabilidad que ha demostrado el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ya que "ha sido capaz de hacer frente a este reto secesionista con la templanza que necesita un presidente del Gobierno para acometer el reto más difícil por el que ha pasado nuestra Democracia en estos años".

De hecho, ha reseñado que "me he encontrado a mucha gente de la calle, y no solo del PP, que me han dicho que menos mal que estaba Rajoy en la Moncloa, porque se han tomado decisiones que eran positivas para el interés general, aún sabiendo que iban a tener un coste electoral, pero lo hicimos porque por encima de todo está el interés general de España".

Todo ello, "poniendo por encima el valor de la unidad, y que un voto de un ciudadano de La Rioja vale igual que el de cualquier parte del país, y sabiendo que lo que es España lo tenemos que decir entre todos nosotros", ha destacado.

RETO DEMOGRÁFICO

Por otra parte, y en relación al reto demográfico, Martínez-Maillo, ha afirmado que "por primera vez en la historia de España, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido el reto demográfico en una cuestión nacional, para eso se creó el Alto Comisionado y próximamente se presentará la Estrategia Nacional de Lucha contra la Despoblación, de acuerdo con las comunidades autónomas".

"Por primera vez, y de manera definitiva, va a abordarse este reto como una cuestión nacional y no tanto local. La diversidad de este país radica precisamente en conservar las tradiciones y la cultura, las potencialidades de cada territorio" ha apostillado.

El coordinador general del PP ha afirmado que el reto demográfico "no es un tema sencillo y por lo tanto no debe tener soluciones simplistas, de brocha gorda. Algunos que acaban de llegar nuevos creen que la solución para este problema es eliminar ayuntamientos de un plumazo o fusionarlos".

De ahí, que haya afirmado que su formación "defiende lo contrario, porque hay que potenciar los municipios y el medio rural, así como las instituciones que están al lado de los ciudadanos. Instituciones que tiene superávits presupuestarios y son las que antes han salido de la crisis", ha apuntado.

Además, ha reprochado que "mientras algunos sólo piensan en Elecciones, nosotros estamos ocupados en resolver los problemas de la gente. La Legislatura nacional finaliza en 2020 y lo que le interesa a España es estabilidad y un Gobierno que afronte los retos, no más Elecciones".

No obstante, Martínez- Maillo ha iniciado su intervención con un recuerdo para "todas las víctimas del terrorismo", poniendo el acento en el matrimonio Jiménez-Becerril y en el concejal Gregorio Ordóñez, políticos del PP, cuando se cumplen veinte años, en el primer caso, y veintitrés en el segundo, desde su asesinato a manos de ETA. En este punto, ha pedido "respeto porque el Partido Popular lleva muchos años trabajando por la libertad, por la democracia y por los derechos de todo, y por eso hemos sufrido por ello".

"NO SOBRA NI UN MUNICIPIO"

Antes que el coordinador general del PP, ha tomado la palabra el presidente de los 'populares' riojanos. Ceniceros ha indicado que su partido hace "no nueva política, sino buena política" y con ella "queremos transformar La Rioja".

En este punto, ha recordado que dijo que "haría el Parlamento Regional el centro de la vida política y creo que lo estoy cumpliendo. La nueva política dijo secundarnos entonces, pero hoy secunda intentos para debilitar el funcionamiento institucional. Somos defensores de nuestro autogobierno, siempre lo hemos sido y lo seguiremos siendo. La nueva política dice hoy defender La Rioja, pero olvida que propuso liquidar nuestra autonomía. Los de la nueva política son los mismos de aquella Ebro Región", ha apuntado.

El también presidente del Gobierno regional ha resaltado "el valor que aportan cada uno de los 174 municipios de nuestra comunidad. No sobra ni uno y todos son necesarios. A la nueva política le digo que no cederé ante recortes de nuestro carácter municipal, les reitero que no sobra ninguno".

"La ilusión y esperanza en los municipios nos ha hecho situar el reto demográfico en la agenda política. Queremos abrir una etapa de oportunidades para su desarrollo, de ahí la puesta en marcha de la Agenda para la Población. Una Agenda para las personas y con los municipios, una hoja de ruta para que La Rioja crezca con todos, apoyada en actuaciones en torno a cinco pilares: familia, envejecimiento activo, inclusión social y diversidad cultural, retorno de emigrantes y los jóvenes", ha señalado.

Ceniceros ha situado esta Agenda de la Población como "un reto de comunidad al que destinaremos más de 120 millones de euros en 2018 para crear empleo, mejorar las comunicaciones y la vertebración territorial, incorporar la tecnología como factor de competitividad, para conseguir el rejuvenecimiento del sector primario y reactivar la cooperación intermunicipal".

Para alcanzar ese reto, ha finalizado invitando a los responsables municipales presentes en el acto a "colaborar, apoyar y participar, porque vosotros sois los protagonistas y juntos vamos a hacer más comunidad que nunca".

MODELO DE REGIÓN

Por su parte, Gamarra ha destacado que "si La Rioja ha prosperado en los últimos años, si lo han hecho todos y cada uno de sus pueblos, ha sido porque mayoritariamente en sus ayuntamientos, en el Gobierno Regional y en el Gobierno de España ha gobernado el PP".

"Estamos hablando de modelo de región y de país, porque lo que nos distingue nunca puede separarnos, sino unirnos más. Debemos afrontar los problemas desde la solidaridad, la unidad, y bajo el liderazgo de un partido fuerte, con experiencia, responsable. El PP es el único partido que reúne estas características imprescindibles para alcanzar el éxito frente a retos tan trascendentes como la evolución demográfica, la sostenibilidad o tan inquietantes como el desafío catalán", ha destacado.

Finalmente, en su intervención la secretaria general ha recordado que el PP "trabaja para mejorar la vida de las personas, que es lo que está en nuestro ADN y para lo que trabajamos diariamente". De hecho, ha indicado que frente a otras organizaciones "somos el único partido que plantea una alternativa seria al reto demográfico".