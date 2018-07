La "mayoría" de los 42 compromisarios del PP de La Rioja apoyarán la candidatura de Pablo Casado

Actualizado 17/07/2018 14:22:55 CET

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La "mayoría" de los 42 compromisarios del PP de La Rioja que van a acudir al 19 Congreso Nacional de la formación, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de julio en Madrid, con el lema 'El futuro de España', apoyarán la candidatura de Pablo Casado a presidir el partido.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de los populares riojanos, José Ignacio Ceniceros, que ha considerado que el proyecto de Casado es "la mejor opción para la necesaria renovación y la indispensable integración del partido, un proyecto ilusionante y de futuro", al que también ha considerado como "mejor candidato para presidir no solo el PP, sino el Gobierno de España".

Ha resaltado Ceniceros la "libertad" y "respeto" con la que van a votar los compromisarios riojanos en el Congreso, y ha incidido en que "no va a haber ganadores o perdedores" de esta reunión, "sino un partido unido, fuerte, porque es lo que necesita la organización y lo que necesita España".

El presidente del Partido Popular de La Rioja encabezará la delegación de la formación política, que participará con 42 compromisarios, 13 de ellos natos y 29 electos -salidos de las primeras votaciones del pasado día 5-, en una cita congresual en la que se elegirá al nuevo presidente o presidenta del Partido Popular entre las candidaturas de Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría.

"Como presidente del PP de La Rioja, me enorgullece pertenecer a este gran Partido. Todos los afiliados del Partido Popular de La Rioja hemos afrontado este proceso con respeto, ilusión y libertad. En este sentido, como presidente regional he procurado una alta participación en el mismo", ha apuntado Ceniceros.

Algo, ha subryado, que "conseguimos, el 65% de los afiliados se inscribió para participar en este proceso de primarias y de ese total, un 80% lo hizo en las votaciones del pasado día 5 para elegir entre los candidatos".

"Durante el proceso, he mantenido una plena neutralidad para con todos. Aquí cada cual eligió, elige y elegirá con total libertad la opción que cada uno considere más respetable", ha señalado el mandatario popular, quien ha recalcado que "este Congreso va a suponer mayor fortaleza y unidad para el Partido Popular que tiene que afrontar grandes desafíos".

Así, ha incidido en que "a partir del día 22, gane quien gane, va a emplear todas sus fuerzas para mantener y ganar la confianza de todos los españoles y todos los riojanos". "Necesitamos un Partido Popular fuerte, unido con valores, con equipos y, sobre todo, con ilusión que es lo más importante en este momento", ha añadido.

A preguntas de los periodistas, José Ignacio Ceniceros ha apuntado que "Pablo Casado me transmite confianza y creo que es quien mejor puede unir y renovar a este partido". Y, desde "el respeto" y "la libertad", ha asumido que "cada compromisario votará lo que le parezca mejor", aunque ha aclarado que "he hablado con muchos y la mayoría van a respaldar a Pablo Casado".

A su vez, ha señalado que "he hablado con todos los candidatos, vamos a respetar a todos". Sobre la posibilidad de resquemores o decepción entre los afiliados riojanos, ya que en el PP riojano la ganadora de las primarias del día 5 fue Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que "he tomado una decisión personal meditada y que he visto respaldada por la dirección del Partido en La Rioja, puede ser por tanto una decisión colegiada".

Por lo tanto, Ceniceros ha mostrado igualmente su "confianza" en que, sea cual sea el resultado del Congreso, "no tendrá influencia" en la estructura del PP riojano. "Así lo estoy haciendo yo en La Rioja", ha recordado.

"Hasta ahora hemos mantenido la neutralidad, pero llega el momento de decir a quién apoyamos", ha concluido Ceniceros, quien sí ha transmitido su decisión a Casado, y no lo ha hecho con Sáenz de Santamaría "aunque sí he hablado con ella".