Arraiz se postula a las primarias del PSOE de Logroño "con un proyecto ilusionante y avalada por los hechos"

Publicado 08/10/2018 13:20:14 CET

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Con un proyecto ilusionante y avalada por los hechos". Son las palabras con las que la actual portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha argumentado este lunes su precandidatura a las primarias socialistas para presentarse a la Alcaldía de la capital riojana, que ha formalizado esta misma mañana.

En rueda de prensa, Arraiz ha recordado que su presentación "no ha sido nunca ningún secreto, lo he ido diciendo en anteriores ocasiones durante estos tres años, y también lo apunté en la Asamblea del PSOE de Logroño", aunque ha detallado que nunca "he ido a la Junta Directiva regional a decirles que me iba a presentar y pedir su apoyo".

Por eso, ha resaltado que "no soy la candidata del aparato del partido ni de la dirección regional, y espero que no lo sea nadie, porque el dirección está para garantizar el proceso con todo el respeto del mundo".

"Ahora -ha añadido- me presento de forma oficial avalada por la gestión de tres años al frente del Grupo Municipal, con el que hemos conseguido colocar al PSOE en muy buena situación de salida para lograr la Alcaldía de Logroño, para sacar la ciudad de la parálisis en la que se encuentra en los últimos tres y hasta en los últimos siete años".

Arraiz ha recalcado, por ello, que plantea "un proyecto ilusionante y avalado por los hechos", y, si bien ha señalado que "quizá no haya un 100 por cien de éxitos, pero sí ha habido en este tiempo un trabajo serio y con fundamento para iniciar de una vez políticas que tengan como centro a las personas, lejos de las megainversiones y las cortinas de humo del PP en los últimos años".

Como prueba, ha recorado que los socialistas han presentado "casi 200 iniciativas" en el pleno municipal en este tiempo "con muchas de ellas aprobadas alcanzado amplios consensos, incluso con el Gobierno local", algo que también entiende como aval para su candidatura "porque se negocia y se llega a acuerdos dialogando".

Arraiz ha subrayado, como algunos de sus méritos, que "conozco la institución, el trabajo positivo realizado en estos tres años, el haber colocado al PSOE en un punto muy bueno para lograr la Alcaldía, los apoyos dentro del partido" y, sobre todo, "la ilusión por hacer el esfuerzo necesario".

"Me siento avalada por los compañeros y animada por la gente de mi entorno para presentarme. Salimos con un buen punto de partida y con toda la ilusión para llevar al partido a mejorar", ha asegurado la portavoz municipal socialista, que ha reconocido que "sé que pueden presentarse más compañeros, es un proceso abierto y democrático".

De hecho, ha afirmado que no le ha sorprendido conocer, esta misma mañana, que ya hay una persona que ha decidido presentarse, el militante Pablo Hermoso de Mendoza, que ha anunciado que formalizará esta tarde su precandidatura.

"El nombre no lo conocía, pero no me sorprende que haya más candidatos, el PSOE de Logroño siempre ha tenido una masa crítica, así que no pensaba que fuera de otro modo", ha dicho Arraiz, que no ha descartado que se presenten más personas.

En este sentido, ha recordado que el proceso de precandidaturas está abierto hasta el día 11, cuando comenzará la presentación de avales, "que no son muchos, entre un 2 y un 5 por ciento de los militantes". "De este modo, cualquiera se puede presentar", ha dicho.

Luego, será el turno para la campaña electoral y la votación. "Es un proceso abierto, al que se puede inscribir todo el que desee participar con unos requisitos mínimos", ha recordado Beatriz Arraiz para finalizar.