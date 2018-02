Coscubiela espera que en las próximas semanas en Cataluña "se enfríe el conflicto y se pacte el desacuerdo"

Actualizado 02/02/2018 20:13:21 CET

El político Joan Coscubiela ha afirmado que espera que en Cataluña "en las próximas semanas y meses se consiga enfriar el conflicto, desescalar la tensión, y pactar el desacuerdo", ya que "cuando el acuerdo es imposible, pactar el desacuerdo es muy importante".

Todo ello, porque el exportavoz de 'SíQueEsPot' ha indicado que en el asunto catalán "no existe una solución en mayúsculas, sino que puede haber microsoluciones, porque el conflicto se ha enrocado fruto de un enquistamiento por la irresponsabilidad compartido".

De hecho, se está dando una "especie de confabulación de lo irresponsables - parafraseando al escritor Jordi Amat- que hace que tanto tiempo andando el camino de la irresponsabilidad ahora sea muy complicada" la solución.

En este punto, ha insistido en que "es una irresponsabilidad por todas las partes". Por un lado, por "quiénes desde Cataluña han querido tensar la situación hasta fracturar la sociedad catalana", y por el otro "los que desde el Gobierno de Mariano Rajoy han menospreciado el problema, lo han ninguneado, y han evitado tomar ningún tipo de iniciativa, dejándolo freírse en su propia salsa, pensando que se iba a diluir".

Coscubiela ha realizado estas manifestaciones antes de participar en el XVII Certamen 'Justicia y Solidaridad', en Logroño, que el Foro Cívico 'Francisco Sáez Porres' ha otorgado a la Asociación para el Empleo y el Desarrollo Sostenible y en Igualdad de Nalda y su entorno, 'El Colletero'.

Sobre la situación en la que está viviendo el conflicto la sociedad catalana, el también sindicalista ha apuntado que "hay una mezcla de emociones y de sentimientos, en el que existe el sentimiento de cansancio, de indignación, de preocupación, pero también de la esperanza", aunque "desgraciadamente como se vio el 21 de diciembre las cosas están en la fase de levantar mazos, fronteras y diques, cuando lo que hacen faltar es construir puentes".

NORMALIZACIÓN

Para Coscubiela lo que "es evidente, y lo sabe todo el mundo, incluso él, es que Puigdemont no puede ser president de la Generalitat, y eso podría ser el punto de desencallamiento el encontrar a otra persona que asuma esa función". Todo ello, "teniendo en cuenta que el 21 de diciembre ha dado una mayoría a unas fuerzas que defienden la independencia de Cataluña, y son a ellas a las que les corresponde formar Gobierno", si bien "otra cosa es para qué se forma Gobierno".

En este punto, ha opinado que "una parte importante del independentismo es consciente de que ese mayoría que tienen desde el 21 de diciembre debería ponerse al servicio de la normalización política de Cataluña, que es condición imprescindible, que no suficiente, para la normalización social y el inicio de un posible pacto del desacuerdo".

En relación al artículo 155, el exportavoz de 'SíQueEsPot' ha recordado que este artículo "no ha sido la solución, y lo que sería un error en estos momentos que se le diera una coartada al Gobierno de Rajoy para su mantenimiento, y algo más que un error que alguien le cogiera gusto al 155".

Por ello, ha reclamado que se ayude a "quienes estamos por tender puentes", y "se desoiga las voces de los hooligans que están muy repartidos, y que los medios de comunicación contribuyan a crear conciencia crítica y no sean fábricas de hooligans".

Como sindicalista, ha opinado además que "el conflicto no ayuda a la marcha de la economía, donde es fundamental una situación de confianza", por lo que "resolver el conflicto es imprescindible para que la economía vaya mejor". A pesar de ello, ha reseñado que "tenemos un modelo económico en el que no es igual que la economía vaya bien, a que la gente viva bien", por ello "el gran reto que tiene este país es acabar con un modelo productivo que es precario, no retribuye bien los salarios, y que no tiene capacidad fiscal para hacer políticas sociales".

LIBRO 'EMPANTANADOS'

Precisamente, Coscubiela ha escrito el libro 'Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista', que sale a la venta el 13 de febrero, en el que dice que "ha intentando explicar cómo he vivido estos meses cómo se ha configurado la situación de bloqueo".

Además, en una segunda parte "quiero explicar la complejidad del movimiento independentista; y en una tercera, intento apuntar lo que podían ser microsoluciones, porque no es solución, con un diagnóstico de lo que han sido los 40 años de Estado autonómico y constatando cierto agotamiento de ese modelo de ordenación territorial y planteando la necesidad de una estructura federal".