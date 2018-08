El Ayuntamiento licita la ampliación de ocho nuevas zonas con red WiFi municipal, libre y gratuita

Publicado 22/08/2018 14:20:03 CET

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación para la implantación, mantenimiento y prestación del servicio en ocho nuevas zonas WiFi públicas, con un presupuesto de licitación de 57.051,50 euros.

El portavoz Miguel Sainz ha explicado que esta medida se enmarca en la estrategia de expansión de la red WiFi pública municipal, cuyo objeto es la universalización del servicio y el fomento de su uso. "Con el contrato que ahora se licita -ha explicado- más del 82 por ciento de la población dispondrá de una zona WiFi pública en las proximidades de su vivienda o zonas de esparcimiento público cercanas".

Esta será la sexta fase de ampliación, con la que "hemos conseguido llegar a espacios públicos de todos los barrios de la ciudad a través de una arquitectura de red WiFi que gestiona toda la ciudad como una única zona".

NUEVA COBERTURA DE LA RED WIFI

La nueva cobertura llegará a los siguientes espacios públicos:

Plaza Fermín Gurbindo: La totalidad del parque, ubicado en el barrio Madre de Dios.

Plaza Maestro Lope: La totalidad de la plaza, dando cobertura al espacio entre las calles San Millán y los edificios circundantes.

Parque de Santa Juliana: La totalidad de la plaza, delimitados por los edificios circundantes entre las calles Paseo del Prior, Madre de Dios, San Millán y los edificios que la cierran por su extremo oriental.

Barrio El Cortijo: Abarca la plaza de La Iglesia, las zonas de esparcimiento adyacentes como el frontón, los juegos infantiles y el parque anexo. Adicionalmente se incluirá la plaza doña Pantaleona Melón.

Parque de La Cometa: La totalidad de la plaza, incluido el extremo occidental de la misma.

Parque de San Adrián: Abarca la superficie comprendida entre los edificios que lo delimitan en su extremo norte y la carretera de circunvalación.

Plaza de la Vendimia: La totalidad de la plaza comprendida entre las calles Avenida del Club Deportivo, Pintor Rosales, Francisco de Goya y Divino Maestro, además de las zonas de esparcimiento al sur de la misma.

Parque Las Gaunas: La zona comprendida entre las calles Avenida del Club Deportivo, República Argentina, Avenida de la Sierra, Diego de Velázques y Clavijo.

AYUDAS AL ESTUDIO PARA EDUCACIÓN INFANTIL

La Junta de Gobierno local ha aprobado la concesión provisional de 1.149 ayudas económicas al estudio para libros y material didáctico del curso 2018/19, por un importe de 68.940 euros.

A partir de ahora se abre un periodo de 10 días hábiles desde mañana en el que se podrán realizar reclamaciones.

La cuantía de las ayudas asciende a 60 euros (cifra que se ha aumentado progresivamente en los últimos años, desde los 40 euros de 2011) y el umbral de renta para solicitar la ayuda aumenta hasta los 10.000 euros (el curso pasado era de 9.000 euros y en 2011 de 5.000 euros) con el fin de que haya más beneficiarios.

Entre los criterios de adjudicación figuran la situación económica y la situación familiar (familia numerosa -incluidos los niños en acogida-, familia monoparental o algún miembro con discapacidad).

El Ayuntamiento recuerda que los requisitos de los solicitantes son: estar empadronada en Logroño toda la unidad familiar; estar escolarizado en la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil en centros educativos de Logroño sostenidos con fondos públicos en el curso para el que se adjudican las ayudas; no gozar de ayudas similares de otras instituciones o entidades; no ser deudor de la hacienda municipal; y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el umbral máximo de 10.000 euros en 2016.

El abono de las ayudas se realizará mediante un vale canjeable en cualquier librería de la ciudad para adquirir libros y material didáctico, que caducarán el último día de 2018.

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN A TEMPOREROS

Sáinz también ha informado que el Ayuntammiento suscribirá un convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja para contribuir a financiar el servicio de alojamiento de temporeros que el Ayuntamiento de Logroño prepara cada año en temporada de vendimia.

Según el convenio, el Gobierno de La Rioja aportará 24.551 euros al Ayuntamiento de Logroño. El operativo que se organizada cada temporada destinará este dinero a financiar actuaciones como el control de accesos en la consigna, la identificación de usuarios, la limpieza del local o el servicio de custodia de pertenencias de los temporeros.

Este convenio se suscribe por segundo año y contribuye a financiar la aportación que realiza el Ayuntamiento para el dispositivo de atención a los temporeros que vienen a trabajar en época de vendimia que supera los 60.000 euros.

PRIMERO DE MAYO

Finalmente, el portavoz del Equipo de Gobierno ha informado que durante dos semanas se van a suspender los trabajos de mejora de las obras a la espera que la empresa que realizó la reforma del parque atienda el requerimiento que se le hizo para subsanar las deficiencias, antes del 1 de septiembre.

A partir de ahí, las deficiencias serán corregidas de forma subsidiaria por la Administración a costa del contratista.