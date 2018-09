'Cambia Logroño' considera al PP "responsable" de que Corral no haya asistido a la comisión del caso 'Enredadera'

Publicado 04/09/2018 18:04:58 CET

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ante el comienzo de la comisión de investigación sobre el caso 'Enredadera' durante la mañana de hoy, cabe señalar "la ausencia destacada de Fernando Corral, una de las personas implicadas y presunto conseguidor de la trama, el cual fue en las listas del Partido Popular a las elecciones municipales de 2015".

Corral recibió y firmó el 31 de agosto el burofax que se le envió desde el Ayuntamiento de Logroño para su citación en dicha comisión de investigación, pero "no ha tenido a bien acudir a pesar de las muchas explicaciones que tiene que dar". "Que un candidato del PP riojano esté supuestamente involucrado en una trama de corrupción y no asista a declarar cuando se le requiere no solo evidencia que tiene algo que esconder personalmente, sino que deja en mal lugar y señalado al Partido Popular", ha señalado 'Cambia Logroño' en una nota de prensa.

Desde que se publicó la información sobre la relación de Corral con su partido, "no hemos visto en ninguna ocasión que el PP tomara cartas en el asunto recriminando su comportamiento ni condenando los hechos realizados por su parte". Es por ello que desde Cambia Logroño "consideramos que el Partido Popular es absolutamente responsable de que un candidato suyo no vaya a comparecer en la comisión".

Por nuestra parte, "volveremos a citar a Corral las veces que hagan falta". Será entonces cuando veamos de nuevo "si prefiere volver a esconderse o por fin dar la cara y si el PP va a continuar torpedeando las comisiones de investigación, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, amparando que un candidato suyo no acuda o si va a tener un poco de decoro y respeto por el ayuntamiento y la ciudadanía y le va a decir a su candidato que vaya a aclarar los hechos".