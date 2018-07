Cambia Logroño critica que el Ayuntamiento sigue cobrando plusvalías 'a pérdidas' y exige explicaciones a Mar San Martín

Publicado 28/06/2018 13:09:33 CET

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha criticado este jueves que el equipo de Gobierno local sigue cobrando el impuesto de plusvalías 'a pérdidas' en la venta de una vivienda, y ha exigido, por ello, explicaciones de la concejala de Hacienda, Mar San Martín, mediante una comparecencia en el próximo pleno.

En rueda de prensa, Peña ha recordado que el pago del impuesto en estas condiciones fue anulado por una sentencia del Tribunal Constitucional dictada hace aproximadamente un año. Entonces, "en 2017, la concejala decía que Logroño no estaba liquidando estas plusvalías".

Ha apuntado que "ahora, en junio de 2018, Mar San Martín sigue diciendo que el equipo de Gobierno sigue actuando con prudencia en este tema". "Pero ni es cierto que se actúe con prudencia ni tampoco es cierto que no se cobre, se siguen girando y cobrando recibos a pesar de no tener ganancias con la vivienda", ha señalado.

En este sentido, Gonzalo Peña ha reseñado que, en Cambia Logroño, se están recibiendo quejas sobre este asunto, y ha cifrado incluso en 1.400 casos los que se podrían estar dando en esta situación. "Se está a la espera del criterio del Tribunal Supremo, pero, mientras, se sigue cobrando", ha lamentado.

Por eso, la formación reclama la comparecencia de San Martín en el pleno del mes de julio "para exigir que dé explicaciones sobre las declaraciones que ha realizado al respecto, y también para exigir que deje de mentir y haga efectiva la suspensión del cobro de las plusvalías a pérdida".

Peña ha apuntado que, en Cambia Logroño "sí estamos a favor del cobro de este impuesto siempre que haya beneficios", pero ha llamado al Ayuntamiento "a decidir cómo queremos ser, si la casa del pueblo, un Ayuntamiento para todos, o el cobrador del frac, el Ayuntamiento que está para litigar por cobrar este impuesto o no".

Ha recordado, en esta línea, que los juzgados "no dan la razón" al Ayuntamiento de Logroño, de manera que una sentencia del pasado mes de marzo determina de nuevo la nulidad de la liquidación realizada de las plusvalías desde el Consistorio.

El portavoz de Cambia Logroño ha criticado, al respecto, que "no se avise a la gente de que puede reclamar". "Quién no reclame y pague, está pagando algo que no debe", ha finalizado Gonzalo Peña.