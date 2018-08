Cambia Logroño pide explicaciones en pleno a Gamarra y Montes por la rescisión de contrato del CCR

Publicado 30/08/2018 13:30:44 CET

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha reclamado este jueves la comparecencia en el pleno de la próxima semana de la alcaldesa Cuca Gamarra y de la concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Pilar Montes, para explicar la rescisión del contrato de gestión del Centro de la Cultura del Rioja (CCR).

Como ha recordado Peña en rueda de prensa, "hace más de dos años que se suspendió el contrato del CCR, dijomos que el cierre por goteras era una excusa, dijimos que el tiempo nos daría la razón de que el contrato no iba a continuar porque no era rentable, dijimos que el PP saldría al rescate de sus amigos porque las cuentas no les cuadraban y resolverían el contrato de mutuo acuerdo".

"Lamentablemente, las tres cosas se han cumplido", ha lamentado el portavoz de Cambia, quien ha señalado que su Grupo ha denunciado "graves incumplimientos de contrato por parte de la empresa que hubieran dado lugar a la rescisión", como ofrecer banquetes, algo prohibido por el pliego de contratación.

"Pero -ha añadido- nos encontramos con un centro que costó unos 12 millones cerrado durante más de dos años y abonándole un dineral a una empresa que se saltó el contrato. Esta es la excelencia del PP donde la mala gestión ya no es que salga gratis, es que encima se premia".

Ha incidido Peña en que, por parte de Cambia, "hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para evitar que esto sucediera", y ha señalado, en este sentido, que "llevamos este asunto a la Fiscalía" y promovieron la constititución en el Ayuntamiento de una comisión de investigación, a la que "no se dignaron venir" ni la alcaldesa, ni representantes de la empresa ni el gerente del CCR.

El portavoz de Cambia ha considerado que "el máximo responsable absoluto de esto es el PP, pero no hay que olvidar que PSOE, Ciudadanos y PR+ también son corresponsables al hacer la vista gorda", en referencia a la solicitud en pleno para la rescisión del contrato "sin exigir responsabilidad y que los cuatro acabaron votando a favor", mientras que ellos abandonaron la sesión "para no ser partícipes".

"Todo ello ya de por sí es grave -ha apuntado- pero ayer la Junta de Gobierno debió sentirse espléndida, y tras la resolución del contrato, el PP aprobó un pago de 34.380 euros a la UTE adjudicataria de la Casa del Cuento, por el 3% de la obra pendiente de ejecutar. Una cantidad que se les abona después de que se les ha caído un edificio de 19014 y no se investigaran responsabilidades".

Así, ha dicho Peña, "nos encontramos con un solar vacío a día de hoy, en el que se han gastado en torno a medio millón de euros entre obras, derribo de lo que quedó en pie y la indemnización por el capricho de Cuca Gamarra y Pilar Montes desde 2011".

"Siete años después de la fallida Casa del Cuento, ésta representa a la perfección el modelo de gestión del PP: cimientos inestables, fachada de cara al exterior y vacío interior que acaba derrumbándose", ha subrayado el portavoz de Cambia, quien ha recalcado además que "nos molesta y mucho que el PP dé alegremente 160.000 euros de los bolsillos de los logroñeses a empresas que no asumen ninguna responsabilidad".

"Es dinero público. Es un absoluto escándalo y un despropósito su irresponsabilidad constante. Qué bien costea el PP sus chapuzas con el dinero público. No nos olvidemos tampoco de Primero de Mayo o de Gran Vía. Por todo ello, pediremos la comparecencia en el pleno de Pilar Montes como concejal del ramo, para que dé la cara ante lo ocurrido, así como emplazaremos a Cuca Gamarra a que haga lo mismo", ha concluido.