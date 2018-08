Publicado 16/08/2018 12:10:33 CET

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Cambia Logroño' solicita la revisión de plazas para discapacitados para asegurar espacio libre de impedimentos. A través de un comunicado, han señalado que el pasado martes la formación trasladó un ruego a la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible y Promoción Económica para que desde el Ayuntamiento se revisen todas las plazas de aparcamiento existentes para personas con discapacidad.

El fin "es asegurar que dichas plazas estén en los sitios adecuados y que realmente alrededor de la plaza señalizada no existe ningún impedimento para que, la persona con una capacidad distinta, sea o no el conductor del vehículo, tenga el espacio suficiente para poder bajar o subir al vehículo, así como para poder descargar una silla de ruedas o cualquier otro dispositivo necesario para su movilidad".

No es la primera vez que desde Cambia Logroño "llevamos una petición similar a la comisión. Hace unos meses y ante la reciente remodelación de la calle Milicias, en la plaza de discapacitados que existe en el número 1, se había instalado un banco el cual impedía la apertura de las puertas de la parte derecha del vehículo". En aquella ocasión, se tomó nota de la solicitud y el banco fue trasladado de lugar.

Ahora "nos hemos encontrado con una terraza de bar que impide que los acompañantes puedan bajar por la parte de la acera y en otra en la que un banco impide que se pueda sacar la silla de ruedas por la parte de la acera, obligando a que se haga por el lado de la calzada con el consiguiente riesgo por la circulación de coches".

Desde Cambia Logroño creemos que "no se trata de que, a raíz de las denuncias de las personas que se encuentran con dichos impedimentos, se resuelvan los problemas, sino que debe ser el Ayuntamiento quien, a la hora de decidir donde se pone cada una de esas plazas, se asegure de que no existe ningún impedimento, así como que a la hora de dar un permiso de instalación de una terraza o de cualquier otra autorización de ocupación del dominio público, no dificulte el espacio necesario de dichas plazas". Es por ello que desde Cambia Logroño hemos solicitado una revisión de todas las plazas de discapacitados existentes en nuestra ciudad.