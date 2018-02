Ceniceros anuncia una Ley de Implantación Empresarial y otra de Simplificación

Publicado 15/02/2018 10:29:11 CET

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Jose Ignacio Ceniceros, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, que el Gobierno riojano está elaborando una Ley de Implantación Empresarial, y otra de Simplificación de la Regulación Económica.

Las preguntas al presidente han abierto hoy la sesión ordinaria del pleno del Parlamento de La Rioja en el que, además, han tomado posesión de su cargo las diputadas del PP Esther Agustín y Catalina Bastida en sustitución de Raquel Sáenz y Regina Laorden.

El presidente, al ser preguntado desde el PSOE por el "estancamiento" de la economía riojana, ha considerado, en primer lugar, que no existe ese estancamiento y, además (ha añadido después a una pregunta del PP), se está firmando un número de contratos indefinidos como no se hacía desde 2008.

Ceniceros ha aprovechado para anunciar que el Gobierno riojano presentará, en esta misma cámara, una Ley de Implantación Empresarial, que permitirá "agilizar al máximo los plazos" para poner en marcha "iniciativas empresariales" y contar con un "suelo industrial con un precio más competitivo" y favorecer el uso de fondos europeos.

Se trata, ha creído, de un proyecto de ley de interés general al que ha unido la presentación, también, de una Ley de Simplificación y Mejora de la Regulación Económica.

Para el presidente, "los empresarios riojanos tienen confianza en el futuro", tal y como ha podido comprobar, ha dicho, en su último viaje a una feria empresarial en Milán. Algo a lo que ha añadido que, en 2017, se redujo un 7,8 por ciento la disolución de sociedades.

Para Andreu, las nuevas leyes suponen "reconocer que no vamos bien". "Pues ya hemos conseguido algo", ha creído. No obstante, ha visto para "echarse a llorar" el "legado que va a dejar" el Gobierno de Ceniceros.

Desde Podemos, el diputado Juan Calvo ha preguntado a Ceniceros su opinión sobre la petición del PP para que María Elósegui participe como experta en la Ley de Igualdad después de que, ha recordado Calvo, dijera que "está claro que la homosexualidad produce patología".

Cenciceros ha señalado que, desde el PP, se ha retirado la petición por el nombramiento de Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; además, ha pedido a Calvo que se le pregunte sobre decisiones que toma el gobierno, no un grupo parlamentario.

Calvo ha insistido en pedir al presidente que aclare qué opina de las personas LGTBI (homosexuales, bisexuales y transexuales), a lo que no ha contestado, pasando a otra pregunta. También ha creído el de Podemos que quitar la petición de comparecencia "no significa que no piensen como ella".